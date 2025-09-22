Le thermique c'est pour la vie chez BMW

Ce n’est pas réellement une surprise, mais cela a le mérite d’être dit : « Le moteur à combustion interne et la combustion ne disparaîtront jamais. Jamais ». Voici les propos de Jochen Goller, membre du directoire de BMW auprès de nos confrères d’Autocar India.

Les amateurs de voitures qui front " vroom vroom " vont peut-être profiter de nuits plus apaisées. Seulement, la stratégie sera différente selon les régions du monde. Ainsi, Bmw précise que les moteurs thermiques resteront importants en Inde, au Moyen-Orient et dans certains pays de l’Europe de l’Est.

La marque allemande va tout simplement s’adapter aux marchés et à leurs évolutions. Elle en a les moyens puisqu’elles profitent de différentes plateformes. Celle dédiée au thermique va perdurer, tout comme celle dite multi énergie (thermique et électrique). Dans le même temps, BMW a dévoilé au Salon de Munich son dernier iX3, un SUV électrique bâti sur la nouvelle plateforme dédiée qu’aux électrons Neue Klasse. Une prochaine i3, qui devrait être commercialisée fin 2026, profitera de la même base.

Preuve que BMW est sur tous les fronts, la prochaine génération de X5 pourra être équipée de cinq types de motorisation : électrique, hybride rechargeable, essence, diesel et à hydrogène. Difficile de proposer une offre plus riche. Si l’avenir de l’hydrogène semble avoir sérieusement du plomb dans l’aile, la firme munichoise y croit toujours et continue de développer cette technologie.

Objectif maintenu

Malgré son intention de continuer le thermique, BMW ne remet pas en cause son objectif de vendre 50 % de voiture électrique d’ici à 2030. Ce pari sera-t-il tenable ? À l’inverse, Porsche fait marche arrière sur ce sujet puisqu’il retarde l’arrivée d’une prochaine plateforme électrique à 2030 et prévoit dans le même temps de réduire son bénéfice d’exploitation de 1,8 milliard d’euros cette année.