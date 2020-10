Le Toyota RAV4 déguisé en 4X4 américain par Mitsuoka

Après l'étrange supercar Orochi et la Mazda MX-5 transformée en Corvette C2, l'entité nippone Mitsuoka revient sur le devant de la scène pour un véhicule très spécial. La marque s'est cette fois attaquée à un 4x4 bien connu : le Toyota RAV4.

L'idée derrière ce travail publié via des rendus virtuels est visible au premier coup d'œil. Il s'agit de donner au véhicule surélevé asiatique un look de baroudeur américain néorétro. Les plus observateurs noteront à l'avant des inspirations de Chevrolet K5 Blazer. La proue est sans doute la partie la plus intéressante du travail du Japonais. L'arrière évoque pour sa part la marque Cadillac. Aucune photo ne montre le traitement réservé à l'habitacle. Enfin, la mécanique du Toyota RAV4 est sans doute -malgré ce look spectaculaire- restée d'origine.

Aucune information concernant le tarif de cette transformation n'est encore communiquée. Mitsuoka précise uniquement que le carnet des commandes sera ouvert dès le 26 novembre prochain.