Le Volkswagen Tayron, grand frère du Tiguan, commence à se montrer

Volkswagen vient de lancer sur le marché son Tiguan de troisième génération. Disponible avec des motorisations thermiques, à hybridation légère et hybrides rechargeables, ce Tiguan concurrence les Renault Austral, Peugeot 3008 et autres Ford Kuga sur le marché des SUV « compacts ».

Il faudra attendre quelques jours de plus pour découvrir son nouveau grand frère, rival du Peugeot 5008, du Renault Espace et cousin du récent Skoda Kodiaq : le nouveau Tayron, remplaçant de l’ancien Tiguan Allspace, sera officiellement dévoilé le 10 octobre prochain. Il commence à se montrer par voie « officielle » en affichant notamment une partie de sa face avant mais aussi sa poupe, équipée d’un gros bandeau lumineux sur toute la longueur.

On le connait déjà

Ce nouveau Volkswagen Tayron européen devrait être quasiment identique au Tayron L que le constructeur allemand vient de dévoiler pour le marché chinois. On connaît donc déjà son style dans le détail, lui-même très proche de celui du Tiguan avec un empattement plus généreux et un épaulement arrière un peu différent. Rendez-vous le mois prochain pour sa présentation officielle.