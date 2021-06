Les SUV urbains hybrides ne sont pas encore très nombreux sur le marché mais le segment connaît une activité très importante en raison de l’arrivée d’acteurs majeurs de la catégorie dénommés Renault ou Toyota.

Le constructeur français débarque avec une version hybride de la star du segment des SUV urbains, le Renault Captur qui après la déclinaison hybride rechargeable va prochainement être disponible avec un hybride simple identique à celle de la Clio et fort de 140 ch. Cette version reprend bien évidemment les qualités du Captur avec son style séduisant, sa qualité de fabrication ou son comportement routier.

L’autre nouveauté incontournable est la Toyota Yaris Cross. La firme japonaise décline sa citadine Yaris élue récemment « Voiture de l’année » en un SUV pour la première fois. Même appellation mais design extérieur radicalement différent. Une singularité qui n’est pas d'actualité à son bord ni sous son capot puisque la planche de bord et le moteur hybride sont semblables. Fabriquée dans l’usine de Valenciennes, cette Yaris Cross risque bien de devenir avec le Captur, les deux références de la catégorie.

dailymotion Les 3 SUV urbains hybrides du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Ces deux modèles incontournables trouveront face à eux le tout nouveau Honda HR-V de retour sur le devant de la scène. Ce troisième opus qui change radicalement de style par rapport à la génération actuelle sera animé par le moteur de la dernière Jazz fort de 109 ch et reprend certaines astuces comme les Magic Seat dont l’assise se relève afin de permettre le chargement d’objets hauts. Enfin, le quatrième acteur est une valeur sûre. Il s’agit de la Hyundai Kona, qui vient d’être restylée avec notamment une face avant plus expressive. Une version qui représente 1/3 des ventes du SUV coréen.

Terminons enfin par une précision, l'hybridation telle qu’elle est disponible sur ces modèles à savoir un moteur essence couplé à un bloc électrique ne permet pas de rouler longtemps en tout électrique – aux environs de 2 à 3 km en général. Le principal bénéfice se retrouve au niveau de la consommation moindre qu'avec un véhicule essence traditionnel.

Les 3 SUV urbains hybrides du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac



Alexandre Bataille : Hyundai Kona

Le SUV de Hyundai est un véhicule bien né. Il brille par sa polyvalence, son aménagement intérieur et son efficience. Enfin ses tarifs sont cohérents et assortis d'une garantie de 5 ans.

Manuel Cailliot : le Renault Captur

Depuis sa sortie, le Captur de deuxième génération est une bête à comparatifs, qu'il remporte quasi systématiquement, grâce à sa polyvalence, son homogénéité, sa qualité de finition, son rapport prix/équipement. Doté d'une motorisation hybride, il garde tous ces avantages, et rajoute une baisse des consommations. Alors certes le prix est plus élevé, mais au moins on évite le malus souvent assorti avec cette puissance. Un bon choix.

Pierre Desjardins : "Le Hyundai Kona, pour son homogénéité"

Renault a fait très fort pour ses premiers hybrides mais a encore un peu de travail pour égaler les propositions de Toyota et de Hyundai. Le Yaris Cross devrait être d'ailleurs une nouvelle référence mais, en attendant sa sortie, le Kona règne en maître, surtout que sa motorisation hybride a récupéré des palettes au volant permettant de régler l'intensité de la récupération d'énergie, un système que l'on a plus l'habitude de voir sur des électriques et dont je suis particulièrement friand.

Olivier Pagès : le Renault Captur

Sans être fan des SUV urbains, si je devais en choisir un, je me tournerais vers le Captur qui coche la majorité des bonnes cases pour moi avec un look sympa, une amélioration notable de sa présentation intérieure, des aspects pratiques bien pensés et des qualités dynamiques certaines.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque https://journee-au-cirque.com/ situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.