Les belles promesses électriques de la Volvo ES90

Alors que le petit EX30 revendique de bons chiffres de ventes sur le marché européen et que l’EX90 forme le haut de gamme à côté du XC90 thermique restylé, un nouveau modèle 100% électrique arrive au sein de la gamme Volvo au-dessus des EX40 et EC40 : la première berline « zéro émission » de la marque suédoise, attendue sur le segment des routières électriques face à l’Audi A6 e-tron, la BMW i5 et la Mercedes EQE.

En attendant la présentation officielle du modèle le 5 mars prochain, Volvo dévoile quelques chiffres intéressants sur l’ES90 qui se montre partiellement en image. Visuellement, on peut déjà observer sa signature lumineuse arrière assez étonnante avec des blocs de feux classiques sur la malle et d’autres éclairages autour de la custode. Le profil est celui d’un modèle tricorps, exactement comme pour la BMW i5.

De très bonnes capacités de charge

La bonne nouvelle, c’est la capacité de charge rapide la voiture : grâce à un circuit électrique à 800 volts au lieu du 400 volts du SUV EX90 lancé l’année dernière (même si les deux modèles doivent partager la même plateforme), l’ES90 revendique une puissance maximale de charge de 350 kW en courant continu et un 10-80% en 20 minutes. Encore mieux, la voiture pourrait récupérer 300 kilomètres d’autonomie en 10 minutes. Mais aussi une autonomie maximale WLTP de 700 kilomètres.

A titre de comparaison, la BMW i5 se limite à 205 kW de puissance de charge avec son architecture à 400 volts et la Mercedes EQE, à 170 kW. La première revendique une autonomie maximale de 627 km, la seconde de 687 kilomètres. L’Audi A6 e-tron fait un peu mieux grâce à son architecture à 800 volts avec 270 kW de puissance maximale en pointe en courant continu pour la charge et jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie maximale WLTP avec ses grosses batteries de 95 kWh. La Suédoise, qui misera sur une technologie déjà éprouvée au sein du groupe Geely (Lotus Emeya, Zeekr, Polestar…), devrait avoir un petit avantage sur ces dernières en termes de vitesse de charge rapide.