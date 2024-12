Les bilans 2024 - Lionel Bret : « deux pas en avant, deux pas en arrière, la politique girouette sur l'électrique est incompréhensible »

Ta voiture coup de cœur ?

Une fantaisie pour le conducteur, une hérésie pour l’environnement, une mélodie pour l’ouïe. La rauque sonorité du V8 5l de la nouvelle Mustang GT tinte aux confins d’une déraisonnable mémoire. Une ode aux muscle cars, un arrière-goût de Bullit, un pied de nez à l’aphone électricité. Une voiture de caractère, transgressive et sulfureuse. Un des derniers mythes américains encore disponibles sur le sol européen. Totalement irrationnel et déraisonnable. Mais tellement plaisant.

La voiture qui t’a déçu ?

Annoncée en grande pompe, la renaissance de Lancia devait faire de la marque « un acteur respecté et crédible sur le marché premium ». Ouah ! Une version automobile de La Belle au bois dormant, quel émerveillement. Et pourtant ! La Lancia Ypsilon, donne la nette impression d’être floue. Floue dans ses contours, floue dans son positionnement, floue dans ses intentions. Ersatz chic de Peugeot 208 et d’Opel Corsa, la citadine manque d’identité et de caractère. Lancia ne rime plus avec dolce vita. Dommage.

Le modèle 2025 que tu attends avec impatience ?

L’Alpine A390. Pour savoir comment la marque de Dieppe, après l’A290, poursuit son histoire électrique. L’idée d’un SUV coupé sportif à batteries made in France, c’est intéressant. Mais retranscrire l’esprit Alpine sur une berline est quand même sacrément audacieux. Les éléments du show-car, dévoilés lors du Mondial de l’auto montre une ligne inédite, trait d’union entre la berlinette et le SUV. Alpine parle de « sport fastback ». Hâte de voir la version définitive.

Dans l’actualité auto qu’est ce qui t’a le plus agacé ?

La politique concernant l’électrification du parc national manque de clareté. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Faute de cohérence sur le long terme, la propagation des véhicules électrique au sein du parc automobile national est à la peine. Baisse du bonus écologique, réduction du budget alloué au leasing électrique, fin de la prime à la conversion... Si on ajoute les tarifs élevés des modèles à batteries, tous les ingrédients pour que l'éléctromobile stagne sont réunis. Des mots aux actes, il y a un comme hic dans la politique de démocratisation de la voiture électrique.

Anne Hidalgo va partir : un commentaire ?

À Paris à vélo, on dépasse les autos. En vélo à Paris on dépasse les taxis… Du tout bagnole, au zéro voiture ou presque. La maire de Paris a souhaité et réussi à réduire drastiquement la place de l’automobile dans la ville. Clivante, énervante, exaspérante, excessive, impulsive, pasionaria des mobilités douces, Anne Hidalgo a eu le mérite de faire ce qu’elle a dit en matière de politique automobile. Piétonnisation de la voie sur berge, périphérique à 50 km/h, zones à trafic limité etc. Rien n’a résisté à sa volonté. La maire a suivi sa ligne de conduite. Les automobilistes la conchient. Les Parisiens lui diront peut-être merci.

Le départ de Tavares, dommage ou tant mieux ?

Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! Notre effroyable voyage est terminé

Le vaisseau a franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée

Le port est proche, j'entends les cloches, la foule qui exulte,

Pendant que les yeux suivent la quille franche, le vaisseau lugubre et audacieux.

Mais ô cœur ! cœur ! cœur !

Ô les gouttes rouges qui saignent

Sur le pont où gît mon Capitaine,

Étendu, froid et sans vie.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Ma première expérience en électrique, c’était avec une Tesla Model S P85+ en 2013. Enthousiasme de la découverte d’un nouvel univers automobile. Agrément de conduite, vie à bord et ce silence, à la fois agréable et troublant. Les classiques repères automobiles étaient rebattus, mais cela faisait le charme et l’attrait de la nouveauté. Pourtant, 11 ans plus tard, je continue de rouler en essence. L’électrique, oui quand les modèles familiaux seront plus abordables et les infrastructures plus développées en dehors des grands axes.

Ton souhait auto pour 2025

Que l’automobile soit de nouveau considérée dans son ensemble de manière positive. L’industrie automobile représente 10 % du PIB national et participe à des centaines de milliers d’emplois en France. À l’échelon individuel la voiture est un service. En zone rurale c’est bien souvent l’unique moyen de déplacement disponible. Stop à la stigmatisation et à la caricature ! L'automobiliste n’est pas un dangereux antisocial qui n’en a cure de l’environnement et des autres usagers de la route. En ville, comme ailleurs, le partage de la chaussée induit le respect de chaque utilisateur, y compris celui des automobilistes.