Les Citroën C4 et C4X (2024) désormais disponibles en hybride

Comme les Peugeot 3008 et 5008 de seconde génération, le 3008 de troisième génération, les 208 et Opel Corsa restylées, le Grandland ou encore le Citroën C5 Aircross, la compacte de la marque aux chevrons reçoit enfin le nouveau groupe motopropulseur essence à hybridation légère de 136 chevaux. Un moteur qui, rappelons-le, permet de rouler « jusqu’à 50% des trajets urbains en mode électrique » même s’il n’utilise qu’un tout petit moteur électrique de 28 chevaux logé dans la boîte de vitesses (à double embrayage et six vitesses).

Permettant de réduire la consommation de 1 litre aux 100 km par rapport au bloc essence 100% thermique de 130 chevaux à boîte de vitesses automatique 8 rapports, elle protège aussi la C4 et la C4 X du malus écologique (qui donne droit à une taxe de 400€ au minimum en France lorsqu’elle est commandée avec l’essence 130 chevaux à boîte automatique).

1 500€ plus cher

Avec un premier prix fixé à 33 200€ en finition Plus pour la Citroën C4 Hybride 136 et à 33 900€ pour la C4 X Hybride 136, l’addition est 1 500€ plus chère par rapport au modèle doté du bloc essence 130 chevaux à boîte automatique (ou 3 500€ plus chère par rapport à ce même moteur avec une boîte manuelle). Sachant qu’elle permet aussi d’éviter les 400€ de malus (au minimum), préférer cette nouvelle version à hybridation légère se justifiera pour ceux qui veulent absolument rouler avec une boîte automatique. Notons au passage qu’il y a actuellement une remise abaissant son prix à 32 210€ en finition Plus.