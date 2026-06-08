Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie
4. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
|Audi A5 (3e Generation) Avant III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
|Bmw Serie 3 G21 Touring (G21) (2) TOURING 330E XDRIVE 292 M SPORT BVA8
|Généralités
|Finition
|S LINE
|M SPORT
|Date de commercialisation
|27/03/2025
|01/05/2022
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,82 m
|4,71 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|1,82 m
|Hauteur
|1,46 m
|1,44 m
|Empattement
|2,89 m
|2,85 m
|Volume de coffre mini
|361 L
|410 L
|Volume de coffre maxi
|1 306 L
|1 420 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|2 160 Kg
|2 025 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|15 CV
|10 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 984 cm3
|1 998 cm3
|Puissance
|299 ch
|292 ch
|Couple cumulé
|380 Nm à 1 600 trs/min
|300 Nm à 1 350 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|96 km
|88 km
|Capacité batterie
|25,90 kWh
|22,30 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|8
|Roues motrices
|4x4
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|250 km/h
|225 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.9 s
|6 s
|Volume du réservoir
|46 L
|40 L
|Emissions de CO2
|47 g/km (wltp)
|67 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|4720
|2390
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