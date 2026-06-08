Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

6  

4. Les fiches techniques respectives

 

Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie

Les chiffres clés

Audi A5 (3e Generation) Avant III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 Bmw Serie 3 G21 Touring (G21) (2) TOURING 330E XDRIVE 292 M SPORT BVA8
Généralités    
Finition S LINE M SPORT
Date de commercialisation 27/03/2025 01/05/2022
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,82 m 4,71 m
Largeur sans rétros 1,86 m 1,82 m
Hauteur 1,46 m 1,44 m
Empattement 2,89 m 2,85 m
Volume de coffre mini 361 L 410 L
Volume de coffre maxi 1 306 L 1 420 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 2 160 Kg 2 025 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 15 CV 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 984 cm3 1 998 cm3
Puissance 299 ch 292 ch
Couple cumulé 380 Nm à 1 600 trs/min 300 Nm à 1 350 trs/min
Autonomie en électrique combinée 96 km 88 km
Capacité batterie 25,90 kWh 22,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 7 8
Roues motrices 4x4 4x4
Performances / consommation    
Vitesse maximum 250 km/h 225 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.9 s 6 s
Volume du réservoir 46 L 40 L
Emissions de CO2 47 g/km (wltp) 67 g/km (wltp)
Bonus malus max 4720 2390
Page précédente
Simulez votre financement

Photos (49)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi A5 (3e Generation) Avant

Audi A5 (3e Generation) Avant

SPONSORISE

Comparatifs Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir tous les comparatifs Audi A5 (3e Generation) Avant

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir toute l'actu Audi A5 (3e Generation) Avant

Essais Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir tous les essais Audi A5 (3e Generation) Avant

Essais Audi

Voir tous les essais Audi