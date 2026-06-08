Si l’on prend la liste des points que doit cocher un break familial, nos deux protagonistes font quasiment un carton plein. Seuls leurs volumes de coffre sont décevants et rebuteront plus d’une famille. Pour ceux qui parviendront à passer outre, la jeunesse de l’Audi, et les avantages, notamment en matière de technologie, qui vont avec, lui permet de prendre le dessus sur sa rivale.

Audi A5 Avant e-hybrid 299 ch S line Quattro BMW 330e xDrive Touring M Sport Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Recharge rapide















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)















Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Système de récupération d'énergie















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 14,2 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation