Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

6  

3. Le contrat est (presque) rempli pour l'Audi A5 Avant et la BMW Série 3 Touring

 

Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie

Si l’on prend la liste des points que doit cocher un break familial, nos deux protagonistes font quasiment un carton plein. Seuls leurs volumes de coffre sont décevants et rebuteront plus d’une famille. Pour ceux qui parviendront à passer outre, la jeunesse de l’Audi, et les avantages, notamment en matière de technologie, qui vont avec, lui permet de prendre le dessus sur sa rivale.

Audi A5 Avant e-hybrid 299 ch S line Quattro BMW 330e xDrive Touring M Sport
Budget
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.64
  • 5.64
  • 5.64
  • 5.64
  • 5.64
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Note globale : 14,2 /20 13,6 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante
Simulez votre financement

Photos (49)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi A5 (3e Generation) Avant

Audi A5 (3e Generation) Avant

SPONSORISE

Comparatifs Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir tous les comparatifs Audi A5 (3e Generation) Avant

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir toute l'actu Audi A5 (3e Generation) Avant

Essais Audi A5 (3e Generation) Avant

Voir tous les essais Audi A5 (3e Generation) Avant

Essais Audi

Voir tous les essais Audi