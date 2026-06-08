Les Audi A5 Avant et BMW Série 3 Touring tentent de faire survivre le break familial en se convertissant à l’écologie
3. Le contrat est (presque) rempli pour l'Audi A5 Avant et la BMW Série 3 Touring
Si l’on prend la liste des points que doit cocher un break familial, nos deux protagonistes font quasiment un carton plein. Seuls leurs volumes de coffre sont décevants et rebuteront plus d’une famille. Pour ceux qui parviendront à passer outre, la jeunesse de l’Audi, et les avantages, notamment en matière de technologie, qui vont avec, lui permet de prendre le dessus sur sa rivale.
|Audi A5 Avant e-hybrid 299 ch S line Quattro
|BMW 330e xDrive Touring M Sport
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,2 /20
|13,6 /20
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