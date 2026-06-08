Elles ont beau peser aux environs de 2 tonnes, nos deux rivales n’en promettent pas moins des sensations de conduite bien présentes. Rien de plus logique pour des véhicules dont la cavalerie flirte avec les 300 ch. Et, entre la réputation du constructeur et ses 300 kg de moins que l’Audi (1 825 kg contre 2 160 kg), la BMW semble la mieux placée sur ce point.

Autant dire que la déception a été à la hauteur de nos attentes. Non pas que la 330e xDrive Touring se "traîne’’. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,8 s, elle n’amuse carrément pas le terrain. Mais cela ne se ressent pas, volant en mains. Les sensations sont lissées, la conduite douce et le comportement se distingue davantage par sa rassurante neutralité que par son dynamisme. Tout cela allant de pair avec un confort des plus correct, on se dit que ce break se veut familial avant d’être BMW.

Chez Audi, l’image de dynamisme est beaucoup moins présente. Aussi, que les sensations de conduite soient plus celles d’un brave break que d’une familiale de 300 ch surprend moins. Mais cela n’en est pas moins décevant au vu de la fiche technique. Audi annonce ainsi un 0 à 100 km/h en 5,8 s. Dans le détail, on relève tout de même un amortissement un peu moins tolérant, un train avant un peu plus direct et une tenue de route tout aussi parfaite. Bref, on peut facilement renvoyer la BMW et l’Audi dos-à-dos.

Au fil des jours et des kilomètres, les différences de caractère se font toutefois un peu plus remarquer. Parmi les points forts de la BMW, on peut ainsi ajouter à la liste précédente des sièges au maintien impeccable et une insonorisation très soignée. Malheureusement, on note également quelques micro-hésitations lors du passage du mode électrique au mode hybride.

Au volant de l’Audi, c’est le manque de consistance de la direction, même lorsque le Drive Select est basculé en mode Sport, qui se révèle le plus désagréable. Et si on sort de l’A5 de sa zone de confort pour s’engager en ville, on est rapidement gêné par la difficulté à évaluer les contours de l’auto. Dans cet élément, son gabarit supérieur à celui de la Série 3 se révèle également pénalisant.

Au chapitre de la conduite, il y a deux façons de juger ces deux breaks. Le premier est de considérer qu’il s’agit, avant tout, de véhicules à vocation familiale et, dans ce cas, la BMW l’emporte d’une courte tête grâce à un confort très légèrement supérieur. Si l’on ajoute le plaisir de conduite à l’équation, le résultat est inverse, sans que l’A5 ne se montre brillante sur ce dernier point.

Sur la route Audi A5 Avant e-hybrid 299 ch S line Quattro BMW 330e xDrive Touring M Sport Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)















Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Système de récupération d'énergie















Note : 14,8 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation