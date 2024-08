Les futures Honda, Nissan et Mitsubishi seront des cousines

L’heure est à la collaboration entre les marques automobiles japonaises. Il y a quelques mois, Subaru, Mazda et Toyota annonçaient la mise en place d’un partenariat technique sur le développement des systèmes d’électrification de leurs futures voitures thermiques.

Du côté de chez Honda, Nissan et Mitsubishi, on va aussi mettre en commun le développement technique des futures voitures pour se simplifier la tâche et économiser de l’argent. Nissan et Honda viennent en effet de confirmer leur projet de collaboration sur les voitures électriques, avec l’objectif de partager la conception des moteurs électriques, des batteries et des architectures logicielles. Cette collaboration ira même très loin puisque Honda et Nissan précisent qu’ils partageront des modèles entiers dans leurs gammes respectives, qu’il s’agisse de véhicules électriques mais aussi d’autos thermiques !

Mitsubishi prend le train en route

Pour l’instant, cette collaboration concerne Honda et Nissan seulement. Mais Mitsubishi vient d’annoncer son intention de s’inclure dans ces travaux et les deux autres marques sont ouvertes à cette stratégie, dans des conditions qui restent à préciser.

Compte tenu des relations actuelles de Mitsubishi et surtout de Nissan avec Renault, ces nouvelles collaborations auront forcément des conséquences sur les futurs travaux partagés entre le constructeur français et les deux marques japonaises. Mitsubishi vend actuellement plusieurs modèles Renault rebadgés en Europe (Colt, ASX) et se prépare à lancer un SUV électrique basé sur le Scénic E-Tech Electric. Nissan doit aussi lancer une Micra électrique basée sur la Renault 5 E-Tech Electric et son Ariya utilise la même plateforme que le Scénic E-Tech Electric. Mais les collaborations entre Renault, Nissan et Mitsubishi devraient se réduire à l’avenir.

Carlos Ghosn affirme que "Honda veut profiter de la situation"

L'ancien patron du groupe Renault Carlos Ghosn s'est expirmé sur le sujet. Dans une interview avec les journalistes d'Automotive News, il affirme que cet accord risque de profiter davantage à Honda qu'à Nissan dont les mauvais résultats l'empêchent de se développer correctement. D'après lui, Nissan essaie de se "trouver un sauveur" avec cet accord.