Les GPS sont-ils dangereux pour la santé ? 

Pour éviter les embouteillages, vous faites peut-être partie de ceux qui utilisent quotidiennement un système de navigation connectée. Un usage compréhensible vu l'augmentation croissante des restrictions de circulation, notamment dans les grandes agglomérations. Que ce soit Waze, Google Maps, ou des dispositifs intégrés au véhicule, ils sont devenus indispensables pour beaucoup d'entre vous.

Toutefois, leur utilisation ne serait pas sans conséquence. Plusieurs études scientifiques prouvent que beaucoup de conducteurs perdent leur sens de l'orientation, mais aussi leur point de repère, quitte à suivre aveuglément leur système de navigation. Beaucoup d'anecdotes plus savoureuses les unes que les autres ont été révélées dans les médias avec des automobilistes ayant suivi bête et méchant leur navigation, même quand celle-ci se trompait. Certains avouent même être complétement perdu lors des bugs que peuvent connaître ces dispositifs. On peut donc dire qu'un véritable phénomène de dépendance se développe parfois.

Toutes ces situations ont suscité la curiosité de certains scientifiques. Ainsi, une analyse réalisée par le Journal of Environmental Psychology avait établi que les "personnes qui se servent beaucoup de leur GPS ont tendance à avoir une connaissance de l'environnement légèrement inférieure et un sens de l'orientation moins bon". Même constat effectué par la revue Scientific Reports qui avait démontré la causalité directe entre l'usage du GPS et la détérioration des capacités spatiales.

Par conséquent, si vous voulez garder un sens de l'orientation naturel digne de ce nom utilisez avec parcimonie votre GPS.