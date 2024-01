Les grosses remises du mois : Suzuki Vitara Hybrid, moins cher qu'un Dacia Duster

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

24 990€. Voilà le prix de base du Suzuki Vitara dans sa version « 1.4 Boostejet Hybrid », dont le nom trompeur cache une motorisation très différente de celle de la version « 1.5 Dualjet Hybrid » également proposée au catalogue : alors que cette dernière démarre à 29 190€ avec un vrai groupe motopropuleur hybride auto-rechargeable, l’entrée de gamme se contente d’une hybridation très légère (avec une boîte manuelle) et souffre même d’un petit malus de 100€ en 2024.

Mais en cette nouvelle année, Suzuki fait un effort pour son crossover urbain. Il offre une remise de 4 000€ pour l’ensemble de la gamme, ce qui positionne la version de base (la micro-hybride donc) à 20 990€ et la vraie version hybride à partir de 25 190€. De quoi rendre le SUV japonais plus abordable que le nouveau Dacia Duster dans ses versions hautes, affiché à partir de 21 600€ avec le moteur compatible GPL de 100 chevaux dans sa finition Expression correctement équipée et même à 26 600€ dans sa déclinaison hybride de 140 chevaux.

Des lacunes d’équipement

Attention tout de même car dans la finition de base « Avantage », on note quelques lacunes dans l’équipement de série : il y a bien la climatisation automatique, mais pas d’ordinateur de bord compatible avec Apple Carplay & Android Auto (seulement un écran de 4,2 pouces aux fonctions rudimentaires). Pour ajouter le grand écran tactile de 7 pouces avec la connectivité, il faut choisir au minimum la finition « Privilège » facturée 26 190€ ou 22 190€ avec la remise. Ce n’est donc que grâce à cette remise que le Vitara affiche un bon rapport prix-équipement.