Alpine propose un magnifique stand, à l'ancienne, au Mondial de l'auto 2022. On y trouve des voitures de route, des voitures de course, et bien sûr le spectaculaire concept-car Alpenglow. Il y est donc question de performances, de style, de plaisir de conduite, mais aussi de nouvelles énergies, puisque l''Alpenglow précité carbure en effet à l'hydrogène.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Laurent Rossi (Alpine): "notre SUV sera très sportif"

Durant notre entretien vidéo d'une dizaine de minutes, nous avons abordé tous ces sujets avec Laurent Rossi, l'homme qui pilote Alpine depuis le mois de janvier 2021. Mais nous avons aussi évoqué ensemble, pêle-mêle, les déclinaisons toujours plus aiguisées de l'A110, la R5 Turbo 3E, l'élargissement progressif de la gamme, ou bien encore les A110 de gendarmerie, dont une a récemment "donné des ailes" à nos amis en bleu.