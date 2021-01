Les marques et les voitures les plus rappelées en 2020

Votre facteur vous a récemment remis un courrier recommandé, qui vous invitait à revenir au garage avec votre voiture ? Vous n'êtes pas seul : selon le site spécialisé "car-recalls.eu", 353 campagnes de rappel ont été annoncées en 2020, soit quasiment une par jour en moyenne. Le site a collecté les infos via le système RAPEX, un système européen d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation.

Les campagnes de rappel en 2020 ont concerné 38 marques et 248 modèles. L'une des principales raisons, c'est le risque d'incendie, avec 114 rappels liés à cela. Un défaut qui est de plus en plus courant avec les voitures électrifiées. Ford a par exemple eu du mal avec les batteries de son nouveau Kuga plug-in. 95 campagnes sont liées aux airbags, un équipement qui fête pourtant ses 40 ans en Europe ! Les problèmes liés au moteur sont également nombreux (94 rappels), tout comme ceux en lien avec le freinage (83 rappels) et la suspension (67 rappels).

Côté marques, le champion du rappel est incontestablement Mercedes. L'allemand a lancé 57 campagnes. Cela s'explique en partie par le fait que le constructeur a une très large gamme. Vient ensuite Peugeot, avec 28 rappels (sur 11 modèles) et à égalité Ford et Volkswagen, avec 24 rappels. Toyota est 5e, avec 22 campagnes.

Plus bas dans le classement, on note que Fiat et Nissan se sont contentés de 7 rappels, Kia en a lancé 5, soit un de moins que Bentley, Dacia est à 3 seulement, preuve que faire simple est une bonne chose (mais aussi que chez Renault, on a l'habitude de faire certaines actions mineures lors des entretiens, sans annonce officielle).

Côté modèles, sans surprise, c'est une Mercedes qui est le plus retournée au garage. Il s'agit de la Classe A, avec 10 rappels. Et si dans le classement de "car-recalls", certains modèles sont mal placés à cause d'un cumul des générations, pour la Classe A, 7 rappels concernent uniquement la dernière génération ! Chez Mercedes, l'actuelle Classe E a par ailleurs été rappelée 5 fois en 2020. La dernière Classe C en date, c'était 4 fois.

Autre "mauvais" élève, l'actuel BMW X3, avec six campagnes de rappel en 2020. La dernière Série 3 en date a été convoquée quatre fois. La Peugeot 208 est aussi souvent rappelée, avec 8 campagnes, dont 6 concernant la dernière génération lancée en 2019. Du côté du 3008, six rappels, dont quatre pour la seconde génération lancée en 2016. Chez PSA, il y a par ailleurs un grand nombre de rappels pour les utilitaires (Citroën Jumpy, Peugeot Expert).

On note aussi que sur les six rappels concernant la Toyota Yaris, deux touchent la dernière génération, lancée en septembre 2020 ! Les défauts de jeunesse ne sont pas une légende.

Les 10 marques qui ont le plus rappelé en 2020