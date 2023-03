Les marques européennes vont-elles envahir les Etats-Unis grâce aux voitures électriques ?

L’essor mondial de la voiture électrique va-t-il donner une nouvelle opportunité aux marques automobiles européennes d’envahir le marché américain ? Au sein du groupe Renault en tout cas, c’est bien le plan. Alors qu’Alpine vient d’annoncer sa participation à la prochaine course de côte de Pikes Peak avec une A110 GT4 spéciale, qu’elle court en Formule 1 pour se faire connaître et qu’elle pourrait même bientôt engager des protos LMDh aux Etats-Unis à cet effet, le directeur général de la marque Laurent Rossi a récemment annoncé sa volonté de vendre des voitures aux Etats-Unis. Alpine table même déjà sur de gros volumes outre-Atlantique d’ici la fin de la décennie grâce à ses futurs nouveaux SUV électriques, sans quoi elle n’arrivera sans doute pas à atteindre son objectif ambitieux de vendre 150 000 voitures par an dans le monde en 2030.

Alpine n’est pas la seule marque automobile européenne à vouloir s’implanter aux Etats-Unis : Cupra veut en faire de même, comme l’a expliqué récemment son patron Wayne Griffiths. Pour la nouvelle division électrique et sportive de Seat, la tâche pourrait être plus simple grâce à la présence du groupe Volkswagen aux Etats-Unis via ses marques Volkswagen et Audi (en plus de Bentley et Lamborghini à d’autres niveaux). Cupra veut rapidement dépasser les 500 000 ventes annuelles dans le monde et comme Alpine, la marque mise sur de prochains gros modèles de SUV électriques pour pénétrer le marché américain. Si les Français d’Alpine pourraient collaborer pour cela avec Geely et Lotus qui fourniraient la plateforme, Cupra n’aura qu’à se servir au sein du groupe Volkswagen en utilisant la plateforme SSP qui équipera tous ses futurs gros modèles électriques.

Les Etats-Unis, nouvel eldorado des constructeurs européens ?

Il s’est vendu 13,75 millions de voitures neuves aux Etats-Unis en 2022, à comparer avec les 9,3 millions d’autos écoulées l’année dernière sur le Vieux Continent. Avec de tels volumes, on comprend pourquoi les marques européennes veulent trouver un moyen d’améliorer leur présence de l’autre côté de l’Atlantique. Pour le groupe Renault en tout cas, les précédentes tentatives se sont toutes soldées par des échecs. Alors, Alpine et Cupra vont-ils réussir à convaincre la clientèle américaine grâce aux voitures électriques ? Dans un cas comme dans l’autre en tout cas, cette tentative de gagner le marché américain passera essentiellement par l’arrivée de SUV électriques.