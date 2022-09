Les marques premium de Stellantis loin des Allemands dans le monde

Le groupe Stellantis peut compter sur un grand nombre de marques premium. En mettant de côté Jeep et Ferrari dont la comptabilité ne dépend plus de de FCA depuis longtemps, le géant de l'automobile possède dans ses rangs Alfa Romeo, Maserati, DS et Lancia. La première citée voulait concurrencer frontalement Mercedes, BMW et Audi grâce à un grand plan de développement initié au début de la précédente décennie sous l'ère Sergio Marchionne. La seconde espérait rejoindre Porsche chez les références sportives et luxueuses. Quant à DS, elle prévoyait elle aussi de se rapprocher des références premium allemandes. Et Lancia prépare aussi son grand retour. Mais dans le classement des marques premium du marché mondial 2021 visible ci-dessous (incluant également les constructeurs d'exception), on voit bien tout le chemin qu'il reste à parcourir aux divisions de luxe de Stellantis.

Alors que BMW et Mercedes ont une nouvelle fois dépassé les deux millions d'autos vendues dans le monde l'année dernière, DS se contente de 47 327 unités écoulées d'après ce tableau compilé par Car Industry Analysis d'après les données des 106 principaux marchés du monde (représentant 99,32% du total des ventes seulement). Précisons tout de même que d'après les estimations d'Inovev citées par Auto Infos, ces ventes DS de 2021 seraient plutôt à 54 175 unités. Ce qui permettrait au constructeur français de passer juste devant Alfa Romeo, crédité par Car Industry Analysis de 52 664 autos vendues en 2021. Face aux 296 775 autos de Porsche, les 23 418 voitures vendues par Maserati paraissent elles aussi anecdotiques. Remarquons tout de même pas que ces trois marques « premium » ne sont pas les seules à se situer à des niveaux bas : avec ses 86 870 véhicules, Jaguar devance mollement Alfa Romeo et DS malgré sa meilleure présence historique aux Etats-Unis. Désormais retirée d'Europe après son échec, Infiniti reste aussi à des années-lumière de son concurrent Lexus.

Le salut viendra-t-il de l'électrique ?

Le groupe Stellantis a heureusement des plans ambitieux pour ses marques premium. Elles passeront toutes à la technologie 100% électrique d'ici 2030, même si Alfa Romeo et Maserati comptent bien continuer à proposer de savoureuses mécaniques thermiques avant cela. Ces deux marques italiennes préparent de nombreuses nouveautés pour se relancer et on attend aussi de voir comment Lancia compte revenir sur le devant de la scène. Chez DS, deux nouveaux crossovers arriveront dans les cinq prochaines années en plus de renouvellement des modèles actuels. L'avantage, c'est que ces marques ne peuvent que progresser...