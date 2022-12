Les monospaces, un accident de l’Histoire ?

Si le premier monospace de l’Histoire produit en série date de 1956 – la Fiat 600 Multipla –, ils ne deviendront à la mode que près de trente ans plus. En fait, l’italienne, qui a connu un succès estimable, contenait à la fois les germes du succès de ce type de carrosserie (l’espace à bord, le fait d’être assis en hauteur) mais aussi ses limites (un look de camionnette). Si tout s’était bien passé, Peugeot aurait été le premier à commercialiser un autre monospace en 1981-1982, sur une proposition de Matra.

Mais hélas, le sochalien, alors exsangue, n’avait pas les moyens de le développer. On connaît l’histoire, Matra va présenter son prototype à Renault, qui le met au point : c’est l’Espace, lancé en 1984. Et son succès a été long à venir !

Mais l’Espace, apparemment inspiré par des crowbars que les gens de Matra, alors allié à Chrysler, ont aperçus chez le Pentastar, qui planchait alors sur le Voyager, avait pour fonction de remplacer un modèle au succès étonnant : la Rancho. Or, la Rancho, c’est quoi ? Une auto lookée, avec ses faux-airs de 4x4, techniquement simple puisqu’elle dérive de la Simca 1100, une compacte, donc pas chère à l’usage, et véhiculant des valeurs d’évasion. De plus, on est à son bord assis plus haut que dans une voiture normale, et elle propose un très grand volume de chargement.

C’est à quelque chose près la formule des SUV qui font des ravages à l’heure actuelle sur les marchés occidentaux.

Pour sa part, l’Espace a fini par rencontrer le succès, inspirant la concurrence, Toyota, PSA-Fiat, Ford-Volkswagen. Puis le segment du monospace est entré dans une autre dimension commerciale à la fin des années 90 quand sont apparus des modèles à très fort volumes de vente, tels que le Renault Scenic, le Citroën Picasso, l’Opel Zafira ou encore le VW Touran. Mais voilà, avant même qu’ils ne caracolent dans les classements, les 4x4 avaient commencé à délaisser le bitume, Toyota Rav4 en tête dès 1994. Contrairement aux monospaces, ils séduisaient par leur look et leur parfum d’aventure. Exactement comme la Rancho, sauf qu’avec leurs quatre roues motrices, ils étaient chers, lourds et gourmands. Restait à gommer ces défauts.

C’est ce qu’ont commencé à faire Mercedes avec son ML en 1997, juste avant le X5 de BMW et le Cayenne de Porsche. Des 4x4 qui ne verraient jamais autre chose que le bitume ! Ils ont connu un immense succès, à l’instar du Range Rover Discovery, et ont commencé à manger les parts de marché des grands monospaces.

Avant de se simplifier techniquement : les Cayenne et ML ont perdu leurs gammes de vitesses courtes, que les gens n’utilisaient de toute façon pas ! Ces grands véhicules ont anéanti les grands monospaces, grâce à leur côté premium plus avéré, leur look plus sympa et leurs moteurs plus puissants. Ça, c’est au mitan des années 2000.

Puis, la formule a été adaptée à des segments de marché inférieurs, notamment avec l’arrivée d’un modèle fondamental, en 2008 : le Nissan Qashqai. Techniquement proche d’une compacte, pratique, peu onéreux à l’achat comme à l’usage, et surtout joliment dessiné sans trop en faire sur le côté 4x4, il a remporté un succès commercial retentissant. Mais n’est-ce pas là conceptuellement un Rancho, doté de cinq portes ?

Il aura fallu près de trente ans aux constructeurs pour comprendre à nouveau les désirs d’évasion du grand public. Le Nissan a à son tour inspiré toute la concurrence. Le marché n’étant pas extensible, le Qashqai et ses concurrents ont complètement phagocyté les monospaces compacts, la clientèle préférant sacrifier un peu de volume utile pour un look plus sympa. Quelle découverte…

Que se serait-il passé si Matra, au lieu d’aller sur l’Espace, s’était contenté de perfectionner la formule de la Rancho, par exemple en la dotant de portes arrière et d’une gamme plus développée ? On n'aurait peut-être pas eu de monospaces...