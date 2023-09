Les amateurs de voitures françaises vont en avoir pour leur compte à l'occasion de ce salon de Lyon. Ainsi, toutes les marques tricolores ont fait le déplacement, ce qui n'est plus trop courant actuellement sur les salons, mais surtout Peugeot et Renault ont fait le plein de nouveautés.

dailymotion Les nouveautés françaises du salon de Lyon 2023 - Reportage vidéo

Renault : beaucoup de SUV mais pas que

On commence chez Renault où vous ne saurez plus où donner de la tête tant les modèles inédits sont nombreux. Ainsi, on commence bien évidemment par la Clio restylée, un modèle incontournable du marché français. La citadine au losange vient d'être restylée et cela lui permet de bénéficier désormais d'une identité nettement plus forte qu'auparavant grâce notamment à une partie avant complètement repensée. Une réussite d'autant plus qu'elle conserve de bons aspects pratiques et une présentation intérieure valorisante. Elle est disponible en essence, GPL, hybride et diesel. Les tarifs débutent à 18 500 €.

À côté d'elle, il y a un autre modèle iconique de la marque : l'Espace. Si l'appellation demeure, celui-ci est désormais un SUV capable de transporter jusqu'à 7 personnes grâce à ses trois rangées de sièges. Très proche de l'Austral dont il dérive, il en reprend la face avant, le dessin de la planche de bord mais également la motorisation hybride 200 ch. Plus long de 21 cm que l'Austral, il est également 4 000 € plus cher (à partir de 44 500 €).

On continue dans les légendes de Renault avec le Scénic. Tout juste renouvelé, il devient 100% électrique. Plus SUV que monospace, les lignes sont très proches de celles du concept Renault Scénic Vision dévoilé au dernier Mondial de Paris. Reprenant la planche de bord et la motorisation de 220 ch de la Mégane E-Tech, il abandonne malheureusement certaines astuces de modularité. Son autonomie est prometteuse avec 620 km.

Il ne faut pas manquer aussi le Rafale, le SUV qui va représenter en 2024, le nouveau vaisseau amiral du losange. Avec son allure dynamique et statutaire de SUV coupé, le Rafale sera animé par un moteur hybride de 200 ch et plus tard pour une déclinaison hybride rechargeable de 300 ch et 4 roues motrices. Une rareté chez Renault. À l’intérieur, on retiendra notamment le toit panoramique qui s'occupe automatiquement. Un accessoire présent aussi sur le Scénic.

Enfin, il y a le Grand Kangoo, qui mesure désormais 4,91 m de long soit 43 cm de plus que la version traditionnelle ! Désormais, il peut accueillir sept passagers avec une habitabilité très généreuse quelle que soit la rangée, mais aussi un volume de chargement digne d'une soute avec une contenance variant entre 500 et 1 340 litres en 7 ou 5 places. Tout simplement énorme. Ce Scénic est disponible en thermique mais aussi en électrique.

Peugeot : pas de 3008, mais beaucoup de restyling

Petite déception, pas de nouveau 3008, mais les visiteurs peuvent admirer les nombreux modèles récemment restylés. À commencer tout d'abord par la 208, le modèle le plus vendu en France. La rivale de la Clio voit sa face avant complètement repensée avec une identité encore plus marquée, même si elle n'en manquait pas déjà. Elle se compose d'une calandre plus massive de couleur ton caisse, d'une signature lumineuse inédite que ce soit à l'avant ou l'arrière et de boucliers redessinés. À l’intérieur, le cockpit est toujours d'actualité mais il reçoit un écran multimédia plus grand. Elle est disponible en essence, 100 % électrique avec deux niveaux de puissance mais aussi un nouveau moteur micro-hybridé de 100 ch. Les tarifs à partir de 19 200 €.

Restyling aussi pour le 2008, qui profite des mêmes modifications que la 208 avec une face avant profondément revue. Même politique pour la berline, la 508 qui bénéficie aussi d'un nouveau visage, toujours plus expressif.

Citroën : des nouvelles motorisations

Moins de sang neuf chez la marque aux chevrons qui doit se contenter seulement de nouvelles motorisations. Ainsi, les e-C4 et e-C4X héritent désormais d'un nouveau bloc électrique de 156 ch alimenté par une batterie de 54 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie de 420 km. Du neuf aussi pour le C5 Aircross qui abandonne son Puretech 130 ch au profit d'un micro-hybridée de 136 ch, permettant de réduire la consommation.

DS : rien de neuf

Rien de nouveau chez DS, mais le constructeur premium profite de ce rendez-vous lyonnais pour présenter l'ensemble de sa gamme composée du SUV urbain, le DS3, de la compacte, la DS4, de la routière la DS9 et du SUV familial le DS 7. Le premier et le dernier ont été, pour rappel, restylés il y a quelques mois.