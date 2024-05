Les nouvelles normes de sécurité ont raison de la physionomie des Alfa Romeo

Les nouvelles normes d’homologation, comme la dernière GSR2, apportent son lot de modifications dans le monde automobile, avec plus ou moins de conséquences. Cela va de l’agaçante alerte de survitesse, qui peut toutefois être désactivée, à la disparition pure et simple d’un modèle sur le marché, comme la Toyota GR86.

Une autre marque en fait actuellement les frais, il s’agit d’Alfa Romeo. Depuis l’apparition de la berline 156 au milieu des années 90, la marque a généralisé l’emplacement de la plaque de police sur la gauche de la calandre (Alfa 147, GT, 159, Giulia, Stelvio…). Cette idée est survenue pour la première fois en 1955 sur la Giulietta Spider afin de mieux mettre en avant le "scudetto", la fameuse calandre Alfa. La marque italienne n'est pas la seule puisque Bugatti a fait de même pour ses Veyron et Chiron.

Vous avez sans doute remarqué que le dernier-né de la gamme, le SUV Junior, ne possède plus cette spécificité. La plaque est au centre de l’auto, comme la quasi-totalité de la production automobile. Que les passionnés de la marque se fassent une raison puisque ce sera comme ça pour tous les futurs modèles.

Définitivement au centre

La nouvelle norme GSR2 ne permet plus de disposer sa plaque sur le côté et impose à la marque un emplacement traditionnel. Le responsable du design de la marque, Alejandro Mesonero-Romanos, l’a confirmé auprès de nos confrères d’Autocar : « Nous ne pouvons plus apposer la plaque d’immatriculation sur le côté en raison des règles d’homologation relatives à la sécurité des piétons ». Il précise également que le prochain Stelvio (2025) et la future Giulia (2026) auront une face avant symétrique et se dit être « l’un de ceux qui aiment la plaque au milieu ».

Ces deux prochains modèles profiteront d’une calandre entièrement revue. De par les motorisations électriques des futures Alfa, le scudeto sera plus fermé et pourra être disponible en plusieurs versions, comme c’est déjà le cas pour le Junior. Une page se tourne…