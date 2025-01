Frissonner en nouvelle Porsche 911 GT3, ce rêve bientôt interdit par l'Europe

Aux habituelles et chères options du catalogue Porsche, il faut ici ajouter les équipements d’allègement aux coûts astronomiques pour ceux qui veulent se configurer la 911 GT3 la plus efficace possible sur circuit. Pour la GT3 « à aileron », le kit Weissach (pavillon de toit, élément arrière et barres anti-roulis en plastique renforcé de fibre de carbone…) se facture par exemple 22 824€ avec l’arceau intérieur en carbone. Les jantes en magnésium de la S/T coûtent 16 080€ et les freins carbone-céramique nécessitent une rallonge de 10 620€.

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut évidemment se passer de ces options qui n’apportent qu’une amélioration marginale des performances sur circuit. En revanche, comptez par exemple 3 156€ rien que pour le système de levage de l’essieu avant, impératif quand on circule dans une ville bourrée de dos d’ânes…

En personnalisant la GT3 selon vous envies, vous n’aurez aucun mal à vous approcher des 300 000€. Notez que sur la GT3 Pack Touring, la gamme d’allègement se concentre dans le pack Lightweight à 34 152€ (qui intègre les jantes en magnésium).

Le point techno : rendre la voiture plus facile pour les nuls D’après les communicants de Porsche, cette 911 GT3 restylée serait devenue plus facile à piloter pour les mauvais conducteurs grâce notamment à sa meilleure stabilité lors des freinages à haute vitesse, obtenue via l’ajout de pièces de suspensions avant reprises de la GT3 RS et la modification des butées d’amortisseurs. Elle réduirait le phénomène de plongée lors des grosses décélérations ce qui maintiendrait une meilleure constance aérodynamique au toujours au bénéfice de cette stabilité. Aux mains d’un excellent pilote, elle ne serait en revanche pas plus performante mais Jorg Bergmeister parie tout de même sur une amélioration d’une à deux secondes au chrono sur la Nordschleife.