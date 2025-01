Frissonner en nouvelle Porsche 911 GT3, ce rêve bientôt interdit par l'Europe

A 212 200€, la Porsche 911 GT3 restylée de type 992.2 coûte 15 000€ de plus que l’ancienne et ajoute près de 40 000€ par rapport à la récente 911 GTS plus puissante et plus performante en ligne droite avec son flat-six biturbo hybride. Elle coûte aussi plus cher que des GT à la vocation plus routière comme l’Aston Martin Vantage (199 663€) ou la Mercedes-AMG GT 63 (201 500€) et s’approche de super-sportives beaucoup plus puissantes comme la McLaren Artura (247 000€), d’autant plus que cette dernière évite les 70 000€ de malus écologique français 2025 grâce à sa mécanique hybride rechargeable. Encore plus extrême et radicale, la GT3 RS non restylée n’est plus très loin avec ses 253 454€ en prix de base. Pas aussi permissif en pilotage ni performant au chrono sur circuit mais encore plus bruyant et mélomane, l’incroyable Cayman 718 GT4 RS reste affiché à 162 500€.

A retenir : elle ne régresse pas, mais c’est peut-être la fin…

Avec son addition en augmentation vertigineuse et ses performances qui ne progressent plus sur le papier, la 992.2 GT3 ressemblait à une vraie déception quand on lisait sa fiche technique. La grosse surprise de cet essai, c’est qu’elle semble afficher finalement davantage de caractère, malgré son moteur atmosphérique plus étouffé que jamais, grâce à son habitacle moins isolé du flat-six, son moteur passé aux spécifications de la GT3 RS plus pointue et sa boîte plus courte favorisant plus que jamais les montées en régime. Facile pour les nuls, académique, pardonnant les erreurs, frissonnante et poussant à progresser même dans des conditions habituellement frustrantes, elle représente plus que jamais un outil absolument unique pour les pistards, du débutant au plus expérimenté d’entre eux et en passant par la route entre deux track-days.

Une école fascinante qui vit peut-être ses tout derniers instants : d’après le patron de la division GT de Porsche Andreas Preuninger, la réglementation Euro7 censée être ratifiée dès cette année en Europe ne permettra plus au flat-six atmosphérique d’être homologué même en multipliant encore les filtres à particules. La version restylée de la GT3 RS de type 992, qui doit logiquement arriver d’ici le début de l’année 2026 au plus tard, ne pourrait donc théoriquement pas être commercialisée avec ce moteur !

Pourquoi ne pas simplement coller au flat-six atmosphérique le moteur électrique de 50 chevaux de la nouvelle 911 GTS afin de passer ces normes ? « Malheureusement, cela impliquerait d’utiliser une autre boîte 20 kg plus lourde que celle de la GT3 à cause du couple supérieur ce qui ajouterait au moins 70 kg sur la balance en plus de dégrader la répartition des masses, mais aussi de renoncer définitivement à la transmission manuelle », explique Andreas Preuninger. L’Allemand, qui n’a pas voulu répondre de manière définitive à la question « cette 992.2 GT3 est-elle la dernière 911 à moteur atmosphérique de l’histoire ? », nous a en tout cas assuré qu’un compromis technique avait été trouvé pour assurer l'avenir des séries GT3 et GT3 RS en respectant les attentes très spécifiques de sa clientèle. Mais à cause cette évolution des normes européennes, c’est peut-être la fin du flat-six tel qu’on en profite depuis 25 ans dans les GT3. On vient déjà de perdre le V10 Lamborghini/Audi et il ne restera bientôt plus que le V12 de Ferrari et de Lamborghini dans cette race très spéciale des moteurs atmosphériques d’exception. Mais là, les prix dépassent les 400 000€…

Caradisiac a aimé

La sonorité et le caractère moteur extraordinaires

La facilité sur circuit sur le mouillé

Le plaisir de pilotage unique

Caradisiac n'a pas aimé

Les performances en ligne droite plafonnent (et alors ?)

Le prix en forte hausse (surtout celui des options d'allègement !)

La dernière 911 atmosphérique ?