Frissonner en nouvelle Porsche 911 GT3, ce rêve bientôt interdit par l'Europe

La Porsche 911 GT3 restylée (510 chevaux, à partir de 212 200€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives radicales. En attendant le retour de pistardes chez Ferrari, Lamborghini ou McLaren on peut citer des modèles moins extrêmes et plus polyvalentes comme :

-L'Aston Martin Vantage (665 chevaux, à partir de 199 663€).

-La Mercedes-AMG GT 63 Pro (612 chevaux, 230 800€).

-La McLaren Artura (700 chevaux, à partir de 247 700€).

-La Porsche 718 Cayman GT4 RS (500 chevaux, à partir de 162 500€).