Les Peugeot 2008 et 208 passent à la gâchette automatique

Annoncé par Stellantis, la maison mère de Peugeot, le léger restylage concerne les 208 et 2008 de deuxième génération. Une petite modification qui va voir évoluer la commande de boîte de vitesses automatique des deux véhicules.

À la place du levier, le constructeur opte donc pour une gâchette. Un poussoir à impulsion directement intégré dans la console centrale que Peugeot présente comme plus ergonomique, élégant et discret.

Équipant les Peugeot 208 et 2008, il commandera la nouvelle boîte EAT8 avec cinq positions : R pour la marche arrière (Reverse), N pour le point mort (Neutral), D pour la marche avant (Drive) et la sélection automatique des huit rapports disponibles. La position parking P et le mode manuel M qui permet de changer les rapports manuellement via les palettes au volant sont accessibles via des boutons déportés (pour les versions thermiques).

La nouvelle console centrale équipée de cette gâchette sera également intégrée aux futures Peugeot 208 et 2008 électriques, qui verront l’apparition d’une position B (Brake) activant le freinage régénératif permettant de récupérer de l’énergie sur les phases de freinage, en lieu et place de la position manuelle.

Quelle que soit la fonction sélectionnée, un indicateur lumineux signalera son activation, et un rappel de la position enclenchée s’affichera également sur l’écran i-Cockpit du véhicule.