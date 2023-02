Les prix du carburant baissent enfin et le diesel redevient moins cher que l'essence

Depuis des semaines, le prix des carburants n’en finissait plus de remonter en France. Non seulement la remise gouvernementale a été totalement supprimée le 1er janvier dernier, mais l’augmentation des marges de raffinage et la légère hausse du prix du pétrole brut ont tiré les prix vers le haut. Au point de retrouver les niveaux d’il y a six mois, à l’époque où le prix du brut atteignait des records.

Mais voilà enfin une bonne nouvelle pour les automobilistes français : dans le nouveau relevé publié par le ministère de l’écologie, les prix de l’essence et du diesel baissent enfin. Vendredi dernier, le litre de carburant sans plomb 95-E10 a reculé de 1,1 centime, avec un prix moyen constaté de 1,8996€. Celui du diesel s’est même contracté de 5,6 centimes à la même date, avec un prix du litre en moyenne à 1,8873€. Pour la première fois depuis le mois de juin 2022, le diesel est donc redevenu moins cher que l’essence.

Une nouvelle hausse à venir ?

Malheureusement, cette relative bonne nouvelle en devance possiblement une autre moins agréable : l’embargo européen sur le pétrole russe vient d’arriver officiellement ce dimanche 5 février 2023. De façon logique, les changements d’approvisionnement qu’il entraînera pourraient faire remonter les prix du carburant à la pompe à court terme. Or, le niveau de ces prix reste tout de même très élevé malgré cette nouvelle baisse. Rappelons par ailleurs que les 10 millions de Français éligibles au chèque carburant peuvent le demander jusqu’au 28 février prochain.