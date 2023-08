Les prix du nouveau Volkswagen T-Cross restylé (2023)

Après cinq ans de carrière, le Volkswagen T-Cross vient de recevoir le traditionnel restylage lui permettant de poursuivre sa commercialisation avec quelques améliorations techniques. Le concurrent des Renault Captur, Peugeot 2008 et autres Jeep Avenger fait toujours l’impasse sur les déclinaisons hybrides ou électriques et ne propose plus que deux petits moteurs essence.

Mais il ne devient pas beaucoup plus cher : il faudra compter sur un prix de base fixé à 25 700€ en finition Life pour le modèle équipé du petit trois cylindres essence de 95 chevaux accouplé à la boîte manuelle à cinq vitesses, au lieu de 25 540€ pour le modèle d’avant restylage encore disponible en stock actuellement. Quant au « gros » moteur de 115 chevaux (toujours sur la base du trois cylindres de 1,0 litre) accouplé à la boîte à double embrayage, il démarre à 28 570€.

Une présentation assez basique en entrée de gamme

Comme vous pouvez le voir dans la photo en tête, le T-Cross de base en finition Life affiche une présentation extérieure assez basique avec des optiques utilisant la technologie halogène (mais des projecteurs LED) et des jantes de 16 pouces. Ce dernier se contente aussi de la climatisation manuelle mais possède tout de même un écran tactile central de 8 pouces avec la connectivité smartphone sans fil. La finition Style à partir de 32 030€ ajoute la caméra de recul, le chargeur smartphone par induction, l’éclairage matrix LED, la climatisation automatique, le grand écran tactile central de 10,25 pouces, les jantes de 17 pouces ou encore des sièges avant améliorés. A partir de 32 340€, la finition R-Line ajoute une présentation extérieure encore plus soignée et une sellerie à la finition sportive. Chez la concurrence, le Renault Captur démarre à 25 550€ en version 90 chevaux et le Peugeot 2008 à 26 400€ avec un moteur de 100 chevaux.