La concurrence : un positionnement ajusté

Le Terramar fait son entrée sur le marché dense des SUV compacts hybrides rechargeables. L’Espagnol pratique des tarifs élevés par rapport à des concurrents comme le Peugeot 3008, ou encore le Kia Sportage. Toutefois il s’en distingue par son autonomie en tout électrique nettement supérieure qui dépasse facilement les 100 km en tout électrique. Ses tarifs sont à la limite du segment premium où l’on retrouve des modèles comme le BMW X1, le Mercedes GLA ou encore le prochain Audi Q3 PHEV.

A retenir : la version la plus pertinente du catalogue

Cette version hybride rechargeable s’avère intéressante à plusieurs titres. La première raison est fiscale. Le Terramar échappe au malus CO2 et amoindrit le montant de celui sur le poids. La seconde est financière. Malgré une mise de départ importante, son propriétaire appréciera les économies réalisées grâce à sa grosse autonomie en tout électrique et sa consommation en carburant maîtrisée. Deux arguments pour convaincre les pros et notamment les gestionnaires de voiture de fonction sachant que la différence de « performances » comparée à la version 272 ch n’est pas flagrante. Enfin si l’on prend en compte la remise de Cupra, en l’occurrence 5 000 € à l’heure actuelle, ce Cupra Terramar devient intéressant comparé à la concurrence.

Caradisiac a aimé

Le design sportif et contemporain

L'intérieur moderne et bien fini

L'espace à vivre adapté à une famille

La faible consommation en carburant

La grosse autonomie en 100% électrique

La possibilité de charge rapide

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élevés

Le manque de vitalité de la motorisation

Les lenteurs de la boîte DSG

Le volume de coffre en net recul par rapport à la version de base