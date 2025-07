Le Terramar eHybrid 204 est disponible en France avec une finition

L’entrée de gamme V, à partir de 55 600 €, embarque comme principaux équipements de série la climatisation tri-zones, les feux Full LED, le régulateur adaptatif, l’écran central tactile de 12,9 pouces et le combiné d’instrumentation numérique, le volant multifonction (et chauffant) en cuir, les radars au stationnement avant et arrière, les chargeurs à induction, le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), la Travel Assist, Side & Exit Assist, l’Emergency Assist, le système d'aide à l'attention et à la somnolence, le hayon mains libres, etc.

Le point techno : des feux de pointe Le Terramar peut être équipé de feux Matrix LED Ultra HD pour 900 € supplémentaires. Cette technologie permet d’éclairer en plein phare sans éblouir véhicules qui arrivent en sens inverse ou qui précèdent la voiture. Des segments lumineux se régulent et s'éteignent indépendamment pour créer une zone d'ombre. Elle peut aussi concentrer la lumière d'un côté ou de l'autre en fonction de la direction choisie avec les clignotants. Au déverrouillage de la voiture, des animations sont projetées sur la surface devant le véhicule.