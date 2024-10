Les Renault 4 et 5 vont-elles voler la vedette aux autres nouveautés du Mondial de l'auto ?

Qui aurait cru, il y a dix, vingt ou trente ans que la R5 et la "4L" feraient leur retour ? Au début des années 90, la Twingo balayait tout sur son passage et apportait un vent de fraîcheur bienvenu sur ce même salon, en 1992.

En 2024, la marque prend le chemin inverse en puisant dans son passé. Celle qui a fait ses débuts en 1972 fait un retour remarqué. Il faut avouer que son design est particulièrement réussi, les nombreux détails comme la jauge à batterie sur le capot ou encore les stries sur la planche de bord font l’unanimité.

Seulement, son look n’est pas son seul argument puisqu’elle concentre de nombreuses qualités : agrément de conduite au top grâce à un moteur vivace et un châssis aiguisé, présentation moderne, système d’infodivertissement au top… On note juste que l’habitabilité reste moyenne et que le confort se révèle un peu ferme. Il y a aussi le tarif, puisqu’elle démarre aujourd’hui à 33 490 €. La version Five promise à moins de 25 000 € est toujours prévue, mais pas avant l’année prochaine.

Cette Renault 5 nous refait le coup de la Fiat 500, mais en touchant de plein cœur les Français qui ont tous une histoire avec cette auto. Seulement, si tout le monde la veut, combien dépenseront au minimum 25 000 € pour se l’offrir ?

Une Renault 4 sous forme de SUV

Si la Renault 5 semble presque familière, avec une communication qui a débuté il y a trois ans, la Renault 4 sera une véritable nouveauté. Hormis le concept 4Ever Trophy vu au Mondial de Paris 2022, la marque a juste dévoilé quelques éléments. Des images qui confirment, pour ceux qui en doutaient encore, les nombreux clins d’œil à la mythique "4L". Feux arrière globuleux, vitre de custode spécifique, ceinture de caisse marquée, la filiation sera évidente, moins le gabarit.

Malgré ce que l’on pourrait penser, elle sera plus grande et positionnée un cran au-dessus de la R5. Lorsque celle dernière mesure 3,92 m de long, la R4 affichera 4,14 m et des tarifs supérieurs. Espérons toutefois que le premier prix de ce crossover électrique ne tutoie pas les 30 000 €. À noter que Renault propose le « R4 R-Pass » à 150 € permettant de commande votre modèle 15 jours avant l’ouverture des commandes.

Côté technique, elle partage la même plateforme CMF-B EV que celle de la R5 avec des moteurs communs (120 et 150 ch). Deux batteries, de 40 et 52 kWh, seront proposées afin d’atteindre au maximum 400 km d’autonomie environ. Quant à l’intérieur, il devrait reprendre en partie celui de sa petite sœur, notamment au niveau des écrans afin de réduire les coûts.

Il n’y aura pas que Renault au Mondial

Renault met le paquet pour ce Mondial avec la R5, la R4, le concept R17 et le concept de la future Twingo sans oublier l’Emblème qui annonce le futur style de la marque. Seulement, cela ne doit pas occulter les nombreuses autres nouveautés de ce salon comme le Dacia Bigster qui avance de sérieux arguments, le concept Alpine A390 beta qui annonce le premier SUV de la marque, le Ford Capri, le Kia EV3, le Skoda Elroq ou encore la Mini Aceman qui pourrait être la concurrente la plus sérieuse de cette nouvelle "4L".