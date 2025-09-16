Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les Renault Sport, ce n'est peut-être pas fini

Cédric Pinatel

En théorie, les Renault Sport n'existent plus depuis qu’Alpine incarne la division sportive du groupe au losange. Mais justement, il se passe des choses étranges au sein du constructeur : il semblerait que la R5 Turbo 3E ne soit pas la seule machine à hautes performances prévue à arborer le badge Renault au lieu de celui d’Alpine !

La Renault Mégane RS, disparue l'année dernière de façon définitive.

Le dernier produit labélisé « Renault Sport » reste la Mégane RS, disparue du catalogue il y a plus d’un an après l’épuisement de sa série limitée « Ultime ». La Clio RS avait déjà été abandonnée depuis longtemps (non renouvelée depuis le passage de la citadine à la cinquième génération) et la toute  nouvelle mouture de sixième génération n’enfilera pas non plus les habits « Renault Sport ».

Pour autant, on n’en a peut-être pas fini avec les modèles de cette classe « Renault Sport » : après l’extraterrestre R5 Turbo 3E électrique dont la version de série est attendue pour l’année 2027, la marque au losange prépare d’autres projets spéciaux comme vient de l’annoncer Fabrice Cambolive aux journalistes anglais d’Autocar.

Bientôt d’autres Renault Sportive

Le directeur de la marque Renault explique en effet que le public pourra bientôt découvrir d’autres modèles hors normes après cette R5 Turbo 3E : « on est en train d’explorer d’autres voies. On reviendra vers vous d’ici 12 moins avec des propositions inédites », précise-t-il.

Si Alpine incarne bien la division sportive du groupe Renault désormais, le géant français ne s’interdit donc pas quelques nouvelles aventures sportives. Dans ce cadre de projets complètement hors normes du genre de la R5 Turbo 3E ou à une échelle plus grand public ? La logique voudrait qu’on reste dans le premier genre, Alpine étant en train de déployer une gamme complète de véhicules électriques sportifs allant de la citadine jusqu’aux grands SUV.

Quel mythe Renault Sport pourrait être ressuscité ?

Après la R5 Turbo, Renault pourrait-il s’intéresser à d’autres véhicules « spéciaux » de son passé pour en faire des réinterprétations modernes ? Rendez-vous d’ici la rentrée 2026 pour en apprendre davantage sur le sujet mais on imagine mal la marque nous ressortir un Spider ou une Safrane Biturbo !

