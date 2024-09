Les Renault vont vous raconter des histoires

Selon les chiffres du Syndicat national de l’édition, 4 millions de Français au moins ont écouté un livre audio numérique au cours des 12 derniers mois. Il s’agit donc d’un marché en plein essor, bien au-delà des frontières hexagonales, grâce notamment aux services de streaming. Parmi ceux-ci figure Nextory, qui se présente comme leader en Europe et a annoncé cette semaine avoir noué un partenariat avec Renault, son tout premier avec un constructeur automobile.

En vertu de celui-ci, tous les modèles dotés de l’interface multimédia openR Link (Renault 5, Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Nouveau Captur, Symbioz, Austral, Espace et Rafale) pourront désormais accéder au catalogue Nextory, lequel comprend plus d’un million de titres (19 000 éditeurs), dont plus de 400 000 en langue française, et ce dans tous les thèmes imaginables, du thriller aux titres jeunesse en passant par des documentaires. De quoi agrémenter tous les trajets du quotidien…et surtout les longs voyages, à plus forte raison quand ceux-ci sont rythmés par les pauses-recharge qu’imposent les modèles 100% électriques.

Dix marchés européens seront concernés dans un premier temps : outre la France, la fonctionnalité se déploiera en Suède, Finlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Norvège, Espagne au Danemark, ainsi qu’aux Pays-Bas. Une bonne alternative à la radio, à la musique ou aux podcasts, en gardant à l’esprit que quel que soit sa source, le son favorise la vigilance au volant.