Pour trouver des voitures dépourvues d'un groupe motopropulseur électrique ou même pas hybrides rechargeables au Mondial de l'automobile 2022, il faut commencer à chercher assez loin en dehors de l'Alpine A110 R. La plupart des constructeurs automobiles ont en effet choisi de n'exposer que des modèles à zéro émission sur leur stand au salon parisien. Ci-dessous, voilà notre sélection des modèles électriques les plus importants du salon.

dailymotion Les stars électriques du Mondial de l'auto 2022

Jeep Avenger

Imaginez un Peugeot 2008 avec une gueule de Jeep et un groupe motopropulseur électrique amélioré. Voilà à peu près la fiche technique de l'Avenger, le nouveau petit frère du Renegade dans la gamme du constructeur américain. Il embarque un moteur de 156 chevaux connecté à des batteries d'une capacité brute de 54 kWh, qui permettront de parcourir plus de 400 kilomètres sur une seule charge. Et il est beau comme un camion. Certes, la finition de son intérieur nous paraît un peu trop basique malgré un design moderne de la planche de bord. Et il est plus petit que le Peugeot e-2008 même s'il reprend sa plateforme (4,08 mètres contre 4,3 mètres), ce qui pénalise inévitablement son habitabilité. Mais quelle gueule ! On parie sur un franc succès commercial (mais on ne connaît pas encore les tarifs).

Peugeot e-208

A première vue, la Peugeot e-208 exposée au Mondial de Paris n'a rien de nouveau. A première vue seulement : sous le capot, elle remplace le moteur électrique de 136 chevaux de l'ancien modèle par un bloc de 156 chevaux. Désormais dotée de batteries d'une capacité brute de 51 kWh contre 50 auparavant, elle pourra parcourir 400 kilomètres tout rond sur une seule charge. On attend de connaître les prix de cette nouvelle mouture mais sur le papier, la Renault Zoé est battue.

DS 3 E-Tense

Comme le Jeep Avenger et la nouvelle Peugeot e-208 (ou encore la dernière e-308 absente du salon), la version électrique du DS 3 restylé (anciennement DS 3 Crossback) adopte un nouveau moteur électrique de 156 chevaux. Il est alimenté par des batteries d'une capacité brute de 54 kWh contre 50 kWh précédemment, ce qui lui permet sur le papier de parcourir 402 kilomètres sur une seule charge. Mais il coûte 41 700€ en prix de base. On n'est plus très loin des SUV électriques familiaux du segment supérieur...

Renault Mégane E-Tech

La Renault Mégane E-Tech n'est plus du tout une première mondiale. On l'a déjà essayée dans ses deux versions principales et on commence à en voir dans la rue. Mais la récente compacte électrique de la marque au losange, rivale des Volkswagen ID.3 et autres Cupra Born, reste l'un des modèles électriques majeurs du mondial de l'auto. Elle se négocie actuellement à partir de 37 200€ dans sa version à batteries de 40 kWh et offre d'excellentes prestations face à ses concurrentes. Sauf quand on met en balance le prix incroyablement bas de la toute nouvelle MG4 chinoise, la grande absente du salon qui fait trembler toutes les marques européennes en cassant totalement les prix du marché.

Byd Atto3

Parmi les milliards de constructeurs chinois présents au mondial de l'auto qui partent enfin à l'attaque du marché européen, le Byd Atto3 se présente peut-être comme le modèle le plus intéressant. Ce SUV familial compact long de 4,46 mètres (comme un Peugeot 3008) est très ennuyeux à regarder mais il cache une planche de bord au design intéressant. Avec ses batteries d'une capacité de 60 kWh, il peut théoriquement parcourir 420 kilomètres sur une seule charge mais coûtera moins de 40 000€ en prix de base avec un gros niveau d'équipement. Comme la MG4 dans un autre segment, il va donc coûter sensiblement moins cher que la plupart des concurrents européens. Mise à jour : on vient d'apprendre que l'Atto3 coûtera finalement 39 990€ dans sa version d'entrée de gamme en France, mais seulement avec des batteries de 50 kWh. Avec la batterie de 60 kWh, l'addiiton démarrera finalement à 43 690€ ce qui réduit grandement l'écart avec les SUV électriques familiaux actuels.