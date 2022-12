Les tops/flops de la rédaction 2022 (3/14)

Top : le Dacia Jogger

Je n’arrive pas à croire que le Dacia Jogger soit déjà éliminé de l’élection de la voiture de l’année 2023. Pour moi, l’arrivée de ce crossover au positionnement un peu bâtard marque un nouveau tournant dans l’histoire de la division low-cost de Renault. Beaucoup moins laid que l’ancien Lodgy, il se montre encore plus pratique que ce dernier et profite à la fois d'une meilleure finition et d'une technologie très supérieure. Comme le reste de la production automobile, il a fait monter ses prix depuis son arrivée sur le marché au début de l’année. Mais avec un cœur de gamme à 19 600€, il reste 50% moins cher que les modèles familiaux les plus abordables de la concurrence et se paie le luxe d’offrir une carburation GPL compatible avec la crise énergétique actuelle. Ce break un peu surélevé et maquillé en baroudeur ne fera rêver personne mais c’est pour moi la voiture la plus recommandable du marché actuellement. Même la chère nouvelle version hybride, qui donnera probablement au Jogger un agrément de conduite inédit avec ses 140 chevaux et sa boîte automatique, semble offrir un rapport prix/habitabilité/prestations imbattable. Comment pourrait-on passer à côté du gros Dacia quand on cherche la plus grosse quantité de voiture au prix le plus bas ?

Flop : le Mondial de Paris 2022

Je n’oublierai jamais mon premier Mondial de l’automobile de Paris en 2006 où l’on pouvait admirer des machines aussi fascinantes que la Maserati MC12 ou la Chevrolet Corvette C6 Z06. Quand on s’intéresse à l’automobile, pouvoir voir de ses propres yeux toutes les nouveautés qui nous font rêver reste un moment privilégié. Voilà pourquoi j’avais sincèrement de la peine pour ces jeunes visiteurs croisés au détour d’un stand lors de l’édition 2022, frustrés de ne pas avoir pu admirer les derniers modèles des marques de rêve à côté de ces flopées de nouvelles voitures chinoises électriques. J’espère sincèrement que les organisateurs du salon parviendront à faire revenir toutes les machines qu’on vient admirer plutôt qu'acheter. Je sais bien que le Dacia Jogger est une voiture formidable, mais quand même !

Mon souhait pour 2023

Je comprends la volonté de la Commission Européenne d’aller vers des voitures moins polluantes et tout le monde voit l’électrification brutale qu’elle est en train de favoriser à tout prix. J’admire les qualités de certaines nouveautés électriques, indiscutablement supérieures à leurs équivalents thermiques en matière de confort et d’agrément. Mais la dévalorisation de l’industrie européenne au profit de géants chinois remarquablement préparés fait quand même un peu peur, tout comme le possible décrochage d’un réseau de charge qui devra suivre le fort développement des voitures électriques d’ici la fin de la décennie. Alors en 2023, j’aimerais bien qu’on se rassure un peu sur le bon déroulement de ce changement de cap (surtout avec les nouvelles difficultés liées aux coûts de l’énergie en Europe). Ou même qu'on envisage d'en modifier les modalités si de gros obstacles venaient à se dresser devant. Heureusement, c'est semble-t-il ce que prévoit le législateur si les choses ne se passent pas aussi bien que prévu...