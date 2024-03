Les utilitaires tirent le marché entreprises en février

Avec un jour ouvré de plus par rapport à 2023 (21/20j), le marché entreprise signe sur février une nouvelle progression à 2 chiffres, à + 13,69 % et 67 385 immatriculations de VP et de VUL. L’activité des flottes reste au diapason du marché automobile national qui affiche pour ce deuxième mois de l’année une hausse de + 13,6 %, à 173 237 VP + VUL.

L’utilitaire tire le marché

Si on regarde par segment, C’est celui du VUL qui tire l’activité, avec une forte progression de + 25,57 % (24 764 unités). Soit plus du triple les VP qui réalisent une croissance de seulement + 7,76 % (42 621 unités). Avec un très net rebond des ventes électriques (+ 46,22 % avec 2 129 unités). Malgré tout, les véhicules particuliers demeurent en nombre bien supérieur aux VUL au sein des parcs (42 621 unités VP VS 24 764 unités VUL).

Forte hausse de l’électrique

Côté énergies, à l’exception du GPL (- 26,29 % avec 300 immatriculations VP + VUL), toutes les autres modes signent une activité croissante en février, y compris le diesel (+ 0,61 % à 23 822 VP + VUL). Les modèles électrifiés (BEV et PHEV hybrides rechargeables) représentent 20,79 % du marché entreprise (14 010 unités VP + VUL). Dans le détail, le 100 % électrique s’inscrit en hausse de + 31,59 % (7 789 VP + VUL), alors que les hybrides rechargeables progressent de + 19,57 % (6 221 VP + VUL). Les hybrides HEV connaissent également une forte croissance, + 61,65 % (11 999 VP + VUL). Le total des modèles hybrides (simples, rechargeables et flexfuel) ressort en progression de + 42,55 % à 19 200 immatriculations VP + VUL. Enfin les motorisations essence affichent un tout petit regain de forme de + 2,18 % (15 837 VP + VUL). Au total en février l’essence représente 23,5 % du marché flottes ; le diesel 32,35 % ; l’électrique 11,56 % ; l’hybride rechargeable 9,23 % et le HEV 17,81 % (total hybrides 28,49 %) et le flexfuel 1,45 %.

Si l’on prend en compte uniquement le segment des VP, les parts de marché s’établissent à 30,3 % pour l’essence ; 12,65 % pour le Diesel ; 13,28 % pour l’électrique ; 43,13 % pour les hybrides (total), dont 14,54 % pour les rechargeables, 26,45 % pour les hybrides simples et 2,15 % pour les flexfuel.

Croissance de 12 % sur deux mois

Avec un jour ouvré de plus par rapport à 2023 (43/42j), le marché entreprises confirme son rebond depuis le début de l’année. Sur les deux premiers mois de l’année 2024, il progresse de +12,07 % (127 336) immatriculations VP + VUL. Comme en 2023, l’activité du segment entreprises reste supérieure à celle observée sur le marché automobile national avec +11,2 % (323 739 VP + VUL). À noter que le segment VUL progresse deux fois plus vite que celui du VP, avec une hausse de +17,8 % (46 832 unités) contre +8,99 % (80 504 unités). Côté motorisation les VUL 100 % électriques progressent depuis début janvier de 14,44 % (3 400 unités).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si on regarde le marché par type d’énergie, trois motorisations sont en repli depuis le début de l’année : le Diesel (- 1,39 % à 46 207 VP + VUL), le GPL (- 26,80 % avec 609 immatriculations VP + VUL), et l’Hydrogène (- 95,65 %, avec une seule immatriculation sur deux mois).

Les modèles électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) représentent 20,93 % du marché entreprise, avec un total de 26 655 immatriculations VP + VUL. Dans le détail, le 100 % électrique s’inscrit en hausse de +31,24 % à 14 157 VP + VUL, alors que les hybrides rechargeables progressent de +24,17 % à 12 498 VP + VUL. Il ressort également en ce début d’année une forte appétence du marché pour les hybrides simples +46,11 % (22 236 VP + VUL) qui affichent la croissance la plus élevée. Au total hybrides (simples, rechargeables et flexfuel) affichent une hausse de +36,66 % (36 529 unités VP + VUL). L’essence enregistre une petite hausse de 4,5 % (29 050 VP + VUL).

Au total (VP + VUL), sur les deux premiers mois de l’année, les parts de marché par énergies se répartissent ainsi : 22,81 % pour l’essence ; 36,29 % pour le diesel ; 11,12 % pour l’électrique ; 28,69 % pour les hybrides (9,81 % pour les rechargeables, 17,46 % pour les HEV) et 1,41 % pour les flexfuel. Si on ne tient compte uniquement des VP, les parts de marché s’établissent à 28,98 % pour l’essence ; 13,31 % pour le diesel ; 13,36 % pour l’électrique ; 43,63 % pour les hybrides (15,45 % pour les rechargeables, 26,11 % pour les hybrides simples) et 2,07 % pour les flexfuel.