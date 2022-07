Les vans : meilleure solution pour des vacances économiques

Quand on possède un budget limité, la période des vacances est toujours un moment délicat car il faut jongler entre envies et contraintes. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec le contexte international qui entraîne une flambée des prix. Pas étonnant donc que le camping connaisse un très grand engouement dans cette période et il en est de même des vans qui représentent une bonne façon de partir en vacances à moindre coût tout en bénéficiant d'une grande liberté.

Ainsi, et malgré l'augmentation du prix des carburants, les Français continuent de privilégier les moyens terrestres pour leurs déplacements. Comme l’année dernière, 62 % d’entre eux prévoient d’utiliser la voiture comme moyen de transport pour leurs prochaines vacances. Les camping-cars, vans et fourgons aménagés restent minoritaires (5 %) mais gagnent en popularité auprès des consommateurs. En effet, 44 % des Français seraient prêts à passer à la "Vanlife" pour leurs vacances contre 36 % en 2021. Les raisons qui expliquent cette montée en puissance sont la garantie de liberté et de flexibilité (46 %), le moindre coût (31 %) et la réponse aux envies des Français de consommer autrement (26 %). Des réponses à nuancer en raison toutefois du prix d'achat élevé.

Les personnes les plus intéressées sont les jeunes actifs : 56 % des 25-44 seraient prêts à franchir le pas. Ce mode de voyage conquiert aussi les familles. 58 % des parents d'enfants de moins de 18 ans pourraient partir en vacances avec leur(s) enfant(s) en van ou fourgon aménagé.

Pour ce qui est de la destination, 65 % des sondés préféreraient rester en France. Les régions côtières dans le Sud et l’Ouest sont les destinations les plus plébiscitées. Si les jeunes (18-24 ans) sont plus attirés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (28%), les seniors de plus de 55 ans privilégient quant à eux la Bretagne (22 %).

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi beaucoup de constructeurs investissent dans ce type de véhicules à l'image de Ford avec son Transit Custom Nugget, Volkswagen avec son California, Mercedes avec son Marco Polo ou plus récemment Renault avec son Trafic SpaceNomad.