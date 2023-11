Les ventes de Polestar en baisse, mais elles devraient vite rebondir

Enfin libérée du contentieux qui l’opposait à Citroën face à la justice française, Polestar n’a toujours pas démarré son activité chez nous. Mais la division électrique sportive et luxueuse de Volvo est désormais présente dans plus de 27 marchés dans le monde, avec des objectifs de vente importants. La marque du groupe Geely visait 80 000 ventes sur l’année 2023 mais elle n’atteindra pas cet objectif, la faute à une chute des ventes sur le troisième trimestre : 13 976 autos écoulées sur cette dernière période contre 15 765 sur le second trimestre. Polestar vise donc 60 000 ventes seulement sur l’année 2023 désormais. Avec une marge opérationnelle à seulement 2% contre 4% d’après les prévisions initiales.

Y-a-t-il péril en la demeure pour autant ? Sans doute que non. Pour l’instant, Polestar réalise en effet 100% de ses ventes avec un seul modèle, la berline 2 qui vient d’ailleurs de recevoir une profonde mise à jour. Mais Polestar pourra bientôt compter également sur ses deux nouveaux SUV 3 et 4, dont la commercialisation débutera l’année prochaine. Certes, ces modèles seront moins abordables que la 2 ce qui ne permettra pas de toucher une clientèle aussi large.

D’autres nouveautés à venir

Après les Polestar 3 et 4, la marque lancera en 2025 la 5, une grande berline sportive rivale de la Porsche Taycan. En 2026, Polestar présentera la 6 qui reprendra le groupe motopropulseur de la 5 mais avec une carrosserie de cabriolet 2+2. Rappelons qu’au sein de la galaxie Geely, Polestar doit également cohabiter avec Lotus qui vise elle aussi un positionnement sportif et luxueux.