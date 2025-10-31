Les véritables consommations moyennes des voitures par marque

Depuis 2017, le cycle d’homologation WLTP, permettant de mesurer la consommation des véhicules, a remplacé le cycle NEDC. Le but était alors de se rapprocher de la réalité.

Si, de fait, cette procédure d’essai a réduit les écarts, les consommations relevées par les automobilistes sont systématiquement supérieures. L’Agence européenne pour l’environnement a compilé des milliers de chiffres : « Cet ensemble de données concerne la consommation réelle de carburant/énergie et le kilométrage parcouru sur toute la durée de vie des voitures particulières et des fourgonnettes immatriculées depuis 2021, telles que relevées par les constructeurs (à distance) ou lors des opérations de maintenance ou de réparation en concession, ou (à partir de 2023) lors du contrôle technique périodique. Les données proviennent des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie installés dans les véhicules. »

« Le suivi de la consommation réelle de carburant/d’énergie et des émissions de CO₂ des voitures et des camionnettes […] vise à garantir que les émissions de CO₂ des véhicules, déterminées lors des essais en laboratoire, restent représentatives des émissions réelles des véhicules en circulation. »

D’après les chiffres, cette représentativité est loin d’être atteinte. Nous avons listé les quinze principales marques vendues en France (le détail par modèle ne figure pas dans les données) par énergie (essence et diesel). Les données ont été recueillies pendant l’année 2023.

Les consommations homologuées VS relevées

Consommation homologuée Consommation relevée Écart Audi (essence) 6,9 l/100km 8,21 l/100km 19 % Audi (diesel) 6,14 l/100km 7,27 l/100km 18,5 % BMW (essence) 7,31 l/100km 9,15 l/100km 25,8 % BMW (diesel) 5,49 l/100km 6,7 l/100km 22,2 % Citroën (essence) 5,7 l/100km 6,72 l/100km 18 % Citroën (diesel) 4,65 l/100km 5,35 l/100km 15,2 % Dacia (essence) 5,51 l/100km 6,99 l/100km 26,9 % Dacia (diesel) 4,95 (/100km 5,82 l/100km 17,8 % Ford (essence) 5,66 l/100km 6,79 l/100km 20 % Ford (diesel) 5,95 l/100km 6,9 l/100km 15,9 % Hyundai (essence) 5,86 l/100km 6,6 l/100km 12,6 % Hyundai (diesel) 5,15 l/100km 5,98 l/100km 16 % Kia (essence) 6,15 l/100km 7,18 l/100km 16,7 % Kia (diesel) 5,04 l/100km 5,93 l/100km 17,8 % Mercedes (essence) 7,83 l/100km 9,68 l/100km 23,5 % Mercedes (diesel) 5,91 l/100km 7,05 l/100km 19,4 % Nissan (essence) 5,79 l/100km 7,07 l/100km 22,1 % Nissan (diesel) NC NC NC Opel (essence) 6,2 l/100km 7,38 l/100km 19,1 % Opel (diesel) 5,27 l/100km 6,08 l/100km 15,4 % Peugeot (essence) 6,39 l/100km 7,75 l/100km 21,3 % Peugeot (diesel) 5,56 l/100km 6,38 l/100km 14,7 % Renault (essence) 5,17 l/100km 6,68 l/100km 29 % Renault (diesel) 5,05 l/100km 6,09 l/100km 20,6 % Skoda (essence) 6,13 l/100km 7,26 l/100km 18,5 % Skoda (diesel) 5,54 l/100km 6,57 l/100km 18,6 % Toyota (essence) 4,87 l/100km 5,41 l/100km 10,9 % Toyota (diesel) 7,72 l/100km 8,59 l/100km 11,3 % Volkswagen (essence) 6,16 l/100km 7,37 l/100km 17,6 % Volkswagen (diesel) 5,57 l/100km 6,54 l/100km 17,4 %

Ces chiffres peuvent être débattus puisque, pour certains, les conducteurs de Mercedes sont plus nerveux au volant que ceux possédant une Dacia. Surtout, ces chiffres prennent en compte les camionnettes, des véhicules roulant souvent chargés. En la matière, Renault est un acteur important en Europe, à l’inverse de Skoda qui n’en propose pas dans sa gamme. Quoi qu’il en soit, la moyenne des écarts atteint 18,7 %, un chiffre loin d’être négligeable.

Des records en hybride

Les hybrides rechargeables sont régulièrement pointés du doigt pour leur consommation homologuée, totalement déconnectée de la réalité. Selon l’ONG Transport & Environment, leurs émissions polluantes seraient jusqu’à cinq fois plus élevées que les chiffres officiels. Si nous avons décidé de les écarter à cause de volumes souvent limités, quelques exemples sautent aux yeux. Dans le cas de Porsche, l’écart atteint 278 %, mais c’est encore pire pour Volvo avec 379 % et Toyota n’est guère mieux avec 358 % ! Grâce à l’évolution du marché et la part grandissante des hybrides, il sera intéressant dans les années à venir de comparer les différences via des volumes plus conséquents.