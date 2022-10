Ah, ce petit plaisir de venir admirer des autos d'exception au salon de l'auto... Enfin ça, c'était avant. Car maintenant que les évènements de ce genre sont quasiment boycottés par les marques premium et luxueuses, favorisant désormais d'autres manifestations moins populaires comme les concours d'élégance (Pebble Beach, Villa d'Este, Chantilly...) ou des rendez-vous comme le Festival of Speed de Goodwood, il faut chercher plus loin pour admirer de vraies voitures d'exception chez les constructeurs. Mais on a trouvé quelques unes, avec un peu d'imagination.

dailymotion Les "voitures de rêve" du Mondial de l'auto 2022

DS 9 Opéra Paris, le luxe à la Française (mais toujours fabriquée en Chine)

La DS 9 Opéra Paris s'impose tout simplement comme la voiture la plus luxueuse de tout le catalogue français actuellement. Cette nouvelle finition de pointe de la grande berline de DS Automobile démarre en effet à 76 800€ avec la motorisation hybride rechargeable de 250 chevaux. Si vous optez pour le groupe motopropulseur de 360 chevaux (lui aussi hybride rechargeable), l'addition monte même à 86 650€. A ce prix, vous bénéficiez d'un cuir Nappa Gris Perle exclusif, avec de jolies surpiqûres à la couleur contrastée. De quoi vous faire passer l'envie d'acheter une grosse berline allemande ?

Alpine A110 R, encore elle

Et oui, on retrouve cette Alpine A110 R quasiment dans toutes les sélections vidéos de Caradisiac. On s'excuse mais il faut bien avouer que la voiture de sport française reste incontournable dans cette édition 2022 du Mondial de l'auto si pauvre en autos pour les vrais amateurs de conduite. Rappelons qu'elle développe toujours 300 chevaux, que sa masse descend de 34 kilos sur la balance et qu'elle coûte 105 000€ en prix de base. Oui, elle est encore plus chère que la grosse DS 9 et si vous craquez pour la série limitée Fernando Alonso, votre compte en banque se videra carrément de 148 000€. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a envie d'en prendre le volant...

NamX HUV et Hopium Machina, du rêve à hydrogène ?

Et oui, on est obligé de chercher du côté des concept-cars pour trouver des voitures de rêve au mondial de l'automobile. En la matière, les start-up françaises occupent le devant de la scène avec une technologie inattendue : alors que l'énergie électrique monopolise la quasi-totalité de l'industrie automobile, NamX et Hopium projettent de construire de vraies alternatives aux voitures premium à batteries sur la base de la technologie à hydrogène. Le HUV prend les traits d'un SUV sportif, la Machina ceux d'une berline très dynamique. Dans les deux cas, la version de série doit arriver d'ici l'année 2025. Le modèle d'Hopium devrait coûter environ 120 000€ et celui de NamX pourrait débuter à 65 000€. On attend de voir, surtout que la technologie de l'hydrogène automobile semble encore assez loin de l'industrialisation.

Next Ora Cat, sérieuse ?

Sous ses airs de grosse blague aux inspirations de Porsche Panamera, la Next Ora Cat cache une finition intérieure étonnante. Avec un groupe motopropulseur électrique de plus de 400 chevaux et des performances annoncées dignes des meilleures sportives du marché (0 à 100 km/h en 4,3 secondes), cette berline au design hors normes peut-elle prendre par surprise les meilleures autos premium électriques du marché, bien plus strictes qu'elle ? On est impatient de découvrir la version européenne qui doit arriver sur le marché d'ici l'année 2024.

Byd Han, rêvez chinois

4,99 mètres de long, 517 chevaux, 521 kilomètres d'autonomie, un 0 à 100 km/h sous les quatre secondes et une finition intérieure aussi cossue que luxueuse. Ce petit descriptif pourrait être celui d'une Mercedes EQE ou même d'une Porsche Taycan, mais on parle bien d'une grande berline chinoise. De la Byd Han plus précisément, le modèle haut de gamme du constructeur chinois présent en force au mondial de Paris. Et là, tout de suite, on se demande : Qui aura envie de dépenser 72 000€ pour une voiture de luxe chinoise ? A l'heure où l'incroyable rapport prix / prestation de la MG4 impressionne tout le monde, les constructeurs chinois vont-ils parvenir à s'imposer sur le segment des autos les plus chères et raffinées ? Là encore, il va nous falloir prendre le volant de la Byd Han pour en avoir le cœur net.