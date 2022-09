Qui l'eût cru ? Malgré sa grande taille et son tarif on ne peut plus conséquent, le RX est depuis des années, le modèle Lexus le plus vendu en France, avec plus de 12 000 exemplaires immatriculés depuis 2005. Autant dire que l'antenne française de la division premium de Toyota attend de pied ferme la cinquième génération dont les premières livraisons sont attendues en janvier prochain.

Lexus RX 450h - Les premières images et impressions de conduite

Ce grand SUV a inventé, dès 2005, un genre qui a fait florès depuis et qui a fait son succès : l'hybridation. Et s'il a attendu 17 ans pour s'offrir une version rechargeable, elle est enfin disponible avec cette cinquième génération qui arrive en Europe dans quelques mois. Nous nous sommes rendus en Californie pour la découvrir et si visuellement, du haut de ses 4,89 m, elle reprend les codes stylistiques de son petit frère NX, elle marque une étape supplémentaire dans la simplification du design du Japonais. C'en est fini du côté torturé, place à un look plus épuré. Dans l'habitacle aussi, les boutons disparaissent pour céder la place à grand écran qui regroupe les commandes. On retrouve évidemment dans cet intérieur, la Lexus touch, à base de matériaux de haut niveau et parfaitement assemblés.

Sous le capot, trône un moteur essence de 2,5 l de cylindrée, accompagné de deux autres blocs électriques qui fournissent à l'engin 306 ch. Ils ne sont pas de trop pour déplacer les 2,2 tonnes de l'engin. Heureusement, une batterie de 18,1 kWh permet d'avaler 65 km en mode tout électrique. Sur les mauvaises routes californiennes, cet équipage s'en sort plus qu'honorablement grâce à des suspensions pilotées qui absorbent parfaitement les déformations.

Pour autant, elles ne tombent pas dans l'effet tant redouté du châssis mollasson à l'américaine et des effets de roulis qu'il engendre. Ici la fermeté se conjugue parfaitement au confort. Reste évidemment, la fameuse boîte auto à convertisseur, spécialité maison, qui ne demande qu'à s'emballer lorsqu'on la sollicite trop fortement.

Cette version ne sera pas la seule disponible en France, puisque le 500h sera lui aussi de la partie. Mais cet hybride simple, de 360 ch, obtenus grâce à un 2,4 l turbo compressé, sera affublé d'un malus de plus de 10 000 euros et ne devrait représenter que 5 % des 700 exemplaires de RX que Lexus compte vendre en France chaque année.

Les premiers exemplaires de 450 h seront livrés en janvier prochain dans une configuration inaugurale baptisée Opéra de Paris et disponible à 50 exemplaires. Cette série très limitée reprend la finition haut de gamme Exclusive et sera vendue 98 500 euros. Un tarif élevé ? Pour se consoler, les premiers acheteurs se verront offrir deux billets d'entrée pour un spectacle au Palais Garnier dont Lexus est partenaire. Ils pourront ainsi applaudir des ballerines avant de repartir au volant de leur poids lourd de 2,2 tonnes.