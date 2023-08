Lotus se rassure un peu grâce à son nouveau SUV électrique

Lotus est littéralement en train de faire sa révolution. Depuis son rachat par les Chinois de Geely en 2017, le constructeur anglais planche sur un nouveau plan produit à la fois très ambitieux et loin de ce qu’il faisait quelques années plus tôt. Dans le but de passer du statut de petit constructeur à celui de grande marque de luxe, Lotus a réalisé d’énormes investissements qui ne doivent évidemment payer qu’à moyen terme.

Mais même en admettant que les pertes liées à ces investissements soient normales, le ralentissement des ventes constaté en 2022, année où les Elise et Exige ont disparu au profit d’une Emira à la production pas encore bien lancée, a fait du mal à l’entreprise. Après 86,6 millions de livres sterling de pertes en 2021 (101 millions d’euros), Lotus perdait l’année dernière 145,1 millions de livres (170 millions d’euros) tout en ne vendant que 576 voitures contre 1 566 en 2021. Heureusement, le bout du tunnel apparaît peut-être déjà à l’horizon : Lotus vient d’annoncer avoir enregistré quelques 17 000 commandes dans le monde pour l’Eletre, ce fameux gros SUV électrique de luxe que nous venons d’essayer. Les livraisons de ces exemplaires commandés sont en cours et tout cela va forcément faire du bien aux finances de la marque.

Deux autres modèles à gros volumes arrivent

Rappelons qu’après l’Eletre, Lotus doit lancer prochainement deux autres modèles électriques à la vocation familiale : une berline sportive rivale de la Porsche Taycan tout d’abord, puis un SUV plus petit que l’Eletre pour attaquer le Porsche Macan. Compte tenu des volumes attendus, les profits de Lotus doivent donc augmenter de manière sensible très vite (la berline sera lancée au début de l’année prochaine et le second SUV d’ici 2025). Lotus n’a probablement pas le droit à l’erreur de toute façon puisque Geely espère que sa marque deviendra vite rentable en chassant sur les terres de Porsche.