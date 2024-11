Le Lynk & Co 02 est électrique, stylé et pas cher, mais est-il une bonne affaire ?

La Lynk & Co 02 est proposée en deux versions, la Core et la More, qui seront livrables en décembre 2024.

La Core, facturée 35 495 €, est déjà complète. Toit panoramique, clim auto bizone, hayon électrique, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul, sièges chauffants, écran central de 15,4 pouces, GPS, réplication de smartphone (non fonctionnelle sur notre exemplaire de présérie), jantes alu de 19 et chargeur embarqué de 11 kW, notamment.

À 39 495 €, la More ajoute les jantes de 20, le chargeur de 22 kW, la hifi Harmann-Kardon, la caméra à selfie, les sièges électriques, le volant chauffant, le double chargeur de smartphone à induction, la caméra à 360°, les sièges en cuir « végan », voire l’éclairage Infinity. Malheureusement, aucune des deux versions n’inclut de planificateur d’itinéraire, ni même d’essuie-glace arrière…