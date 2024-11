Le Lynk & Co 02 est électrique, stylé et pas cher, mais est-il une bonne affaire ?

La concurrence : riche et méchante

Crossover (ou SUV) moyen électrique, le Lynk & Co 2 est fabriqué en Chine, donc il n’a pas droit au bonus, mais son prix agressif lui permet de rester très compétitif. Pas de trop vu la concurrence bonussée. On pense à la référence Tesla Model Y (dès 44 990 € avant bonus), immense, efficient et super-équipé, au Peugeot e-3008 (dès 44 990 € avant bonus), plus séduisant et doté d’une meilleure autonomie, au confortable Renault Scenic e-Tech (dès 39 990 € avant bonus), au spacieux Volkswagen ID.4 170 (dès 44 900 € avant bonus) ainsi qu’à son clone technique Ford Explorer (dès 43 900 € avant bonus). N’oublions pas le Hyundai Kona (dès 40 850 €). Chez les sans-bonus, on trouve le cher cousin Volvo EX30 (dès 43 300 € avec la batterie de 66 kWh), le MG ZS Autonomie Etendue (30 990 €), le BYD Atto 3 (37 990 €), le Nissan Ariya (dès 39 300 €), la Smart #3 (dès 37 315 €) ou encore le Toyota BZ4X (dès 43 900 €). Il y a du monde, mais le Lynk est très bien placé par son tarif.

À retenir : c’est pas gagné !

L’argument principal du Lynk & Co 02 sera son prix d’attaque très intéressant d’autant qu’il s’accompagne d’un équipement riche, d’une jolie finition, d’un look anonyme, mais sympa et d’un comportement routier efficace. Ses prestations électriques, en revanche, sont simplement dans la moyenne, et ses performances demandent à être validées face au chrono. Enfin, la suspension manque vraiment de confort, et la conduite ne procure aucun agrément particulier. Vu son réseau de distribution embryonnaire, son d’image inexistante et son absence de personnalité, voire de qualité décisive, le 02 risque d’avoir du mal à trouver son public. Quoi qu’il en soit, la version la plus intéressante sera la Core, pour son prix, car face à une Tesla Model Y après bonus, la More n’a rien à avancer… Quant à gagner de l’argent en faisant du « car sharing », spécificité de Lynk & Co, cela ne fonctionne pas bien tout en France : il paraît que le propriétaire doit payer les amendes de son locataire.

Caradisiac a aimé

Les prix bien placés

L’équipement riche

Le look sympa

La finition très convenable

Le comportement sûr

Les performances intéressantes

Caradisiac n'a pas aimé

La suspension trop ferme

Le coffre limité

Les prestations électriques sans éclat

L’ergonomie parfois agaçante

La visibilité arrière réduite