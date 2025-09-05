Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Cybertruck

Mais c'est quoi ce Tesla Cybertruck SUV ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

C’est un tout petit détail d’une vidéo officielle publiée par Tesla qui a étonné tout le monde : en arrière-plan, on y voit un Cybertruck carrossé comme un vrai SUV. De quoi imaginer l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle ? Sans doute que non compte tenu du rythme de vente du Cybertruck pick-up.

Oh tiens, un Tesla Cybertruck façon SUV (ou Renault Avantime).

Vous le savez, les choses ne se sont pas passées aussi bien que prévues pour le Tesla Cybertruck. Le constructeur américain a finalement réussi à lancer son pick-up électrique sur le marché à la fin de l’année 2023, mais il se vend beaucoup moins qu’espéré.

Dès lors, comment pourrait-on imaginer l’arrivée prochaine d’autres versions de ce Cybertruck ? Dans la vidéo publiée ci-dessous par Tesla, on peut pourtant bien voir dans l’arrière-plan (à 37 secondes) un Cybertruck à la carrosserie très différente.

Un Cybertruck SUV

Ce Cybertruck-là conserve bien la carrosserie toutes en arrêtes du pick-up, mais avec une silhouette de SUV au lieu de la benne. Le profil de l’engin rappelle même celui d’un coupé surélevé et certains penseront peut-être au Renault Avantime avec un peu d’imagination.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Le véhicule à sa gauche semble lui aussi différent du Cybertruck normal, avec une face avant moins monolithique.

Un vrai projet chez Tesla ?

Visiblement situés dans l’un des bureaux de design de la marque, ces prototypes de Cybertruck différents ne signifient pas forcément que Tesla prépare de nouvelles versions du pick-up. Il s’agit peut-être de simples études de style qui ont ensuite été abandonnées. Cela dit, le potentiel de vente d’un Cybetruck SUV est peut-être supérieur à celui d’un pick-up. L’année dernière, Tesla avait cependant précisé qu’aucun autre véhicule que le Cybertruck ne reprendrait son procédé de fabrication à « exosquelette » en acier inoxydable.

