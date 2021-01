Marché auto : ces succès que l'on n'imagine pas

Porsche vend deux fois plus qu'Alfa Romeo

Porsche a très bien résisté à la crise, avec des ventes en baisse de 12,5 %, alors que le marché recule de 25 % (la marque avait toutefois été perturbée par le WLTP en 2019). Et avec 4 878 modèles livrés, le constructeur est très loin devant Alfa Romeo, qui n'a vendu que 2 372 modèles. Et vu que le Tonale n'arrivera pas avant fin 2020 chez Alfa, cela ne va pas s'arranger !

La Zoé est dans le top 10 des meilleures ventes

Marginale la voiture électrique ? Plus maintenant. En 2020, les modèles 100 % électriques ont représenté près de 7 % du marché. Et un véhicule uniquement disponible en électrique s'est hissé dans le top 10 des voitures les plus vendues. C'est bien sûr la Renault Zoé, avec 37 409 immatriculations, mieux que la Peugeot 308 ou le Citroën C3 Aircross.

La Suzuki Swift est devant la Golf 8

La Swift, c'est un succès que certains n'imaginent vraiment pas. Et pourtant, avec 10 624 ventes, elle fait bien mieux que des concurrentes plus connues, comme la Nissan Micra (7 995 ventes), la Seat Ibiza (7 090) ou la Skoda Fabia (5 372). Surtout, elle termine l'année devant la Volkswagen Golf 8 ! La dernière Golf, pourtant mise en vente début 2020 et arrivée dans les concessions en mars, connaît un début de carrière hyper poussif, avec seulement 8 913 exemplaires livrés.

La Corolla est plus vendue que le C-HR

La mode est aux SUV. Ils ont représenté 39 % des ventes en France l'année dernière. Mais le SUV n'est pas automatiquement plébiscité. La preuve chez Toyota, avec les Corolla et C-HR, qui partagent leurs moteurs hybrides et base technique. C'est la compacte traditionnelle qui a gagné le match, avec 15 110 ventes contre 14 406. La Corolla est aidée par sa silhouette break, qui séduit les entreprises en quête de véhicules moins taxés.

La Fiat la plus vendue est un utilitaire

Vous pensiez que la reine des ventes chez Fiat est la 500 ? Certes, elle l'est en matière de voitures particulières. Mais le véhicule le plus écoulé par la marque chez nous, c'est le grand utilitaire Ducato ! 24 403 exemplaires immatriculés l'année dernière, contre 17 450 pour la 500 ! Le Ducato fait mieux que ses cousins techniques Citroën Jumper et Peugeot Boxer. Sa popularité passe notamment par le segment des camping-cars.

Mercedes fait mieux qu'Opel et Fiat

Sur le marché de la voiture particulière neuve, la firme à l'étoile reste championne du premium en France, avec 52 570 ventes en 2020, contre 45 478 pour BMW et 45 360 pour Audi. Mercedes est 8e au classement des constructeurs, très proche de Ford qui a écoulé 55 219 modèles. Et il est loin devant des généralistes que l'on pensait plus populaires, notamment Opel (43 801 ventes) et Fiat (42 360).

Quatre Q3 sur dix est un Sportback

Quand Audi a lancé le Q3 Sportback, on pouvait penser que c'était un SUV de trop entre le Q3 classique, à la silhouette déjà sportive, et le Q5. Mais la carrosserie est très appréciée. En 2020, Audi a livré 3 714 Sportback, ce qui représente près de 40 % du total de Q3. Et à quoi ça sert d'avoir ce coupé ? À diriger les clients vers un Q3 encore plus cher et donc plus rentable !

La Tesla Model 3 distance la BMW Série 3

La Model 3 redonne des couleurs au marché des berlines familiales. Et chose que l'on n'imaginait pas il y a peu, les marques premium sont largement battues. Tesla a livré 6 477 exemplaires de son plus petit modèle alors que la Série 3 a trouvé 4 602 clients, avec le renfort d'un break en plus. La Peugeot 508 reste la familiale la plus diffusée, avec 10 108 ventes.

Le DS7 devant le Tiguan

Au terme de cette année si particulière, le DS7, aidé par le lancement de sa version hybride rechargeable, est arrivé en tête du marché des SUV premium, devant donc les concurrents Audi, BMW, Mercedes et Volvo. Et avec 11 847 exemplaires immatriculés, le DS7 a même réussi à finir devant le Tiguan, vendu à 11 404 exemplaires.