Mercedes CLA, la berline électrique nouvelle génération - En direct du salon de Lyon

Elle brille de mille feux cette Mercedes CLA, qui se remarque dès le premier regard grâce notamment sa calandre lumineuse composée de 142 étoiles. Une forme que l'on retrouve également au niveau de la signature lumineuse avant et arrière. Des projecteurs et feux qui sont relayés dans les deux cas par un bandeau lumineux.

Si la personnalité a profondément changé, ce n'est pas le cas de l'allure générale, qui reste celle d'une berline tricorps comme lors du début de carrière de la CLA.

À l'intérieur, la berline fait sa révolution avec une grande dalle numérique composée de trois écrans. L'instrumentation mesure 12 pouces tandis que le multimédia en fait 14, tout comme le troisième écran. L'impression de modernité est indéniable.

Si les rangements sont nombreux aux places avant, les passagers arrière profiteront d'une habitabilité arrière moyenne même si la garde au toit progresse. Le volume de chargement diminue par rapport à la précédente avec 405 litres contre 460 auparavant. Heureusement, cette perte est compensée par un grand frunk de 100 litres.

Pour ses débuts, cette Cla sera uniquement disponible en 100% électrique avec deux batteries de 58 et 85 kWh autorisant une autonomie maximale de 792 km. Ils alimenteront au choix deux moteurs dont les puissances oscillent entre 272 et 353 ch. Arriveront plus tard des motorisations micro-hybridées de 136, 163 et 204 ch, qui permettront de baisser les prix. Aujourd'hui, les tarifs des électriques sont compris entre 52 900 et 67 450 €.

Pour rappel, Caradisiac a déjà essayé cette CLA.

L'instant Caradisiac : impossible de la rater

Quand vous arrivez au salon de Lyon et plus particulièrement dans le hall réservé aux véhicules neufs, vous ne pouvez pas rater le stand Mercedes, qui est face à l'entrée. Et sur le devant de celui-ci, impossible de ne pas remarquer la nouvelle CLA avec sa calandre spectaculaire, qui attire beaucoup de visiteurs.