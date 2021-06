Mercedes Classe C (2021) : rendez-vous lundi 21 juin pour les premières images de l'essai

La Mercedes Classe C est apparue dans la gamme en 1993, mais le constructeur allemand n'a pas attendu les années 90 pour être présent dans le segment des familiales tricorps puisqu'il était déjà représenté par les 190.

Aujourd'hui, c'est au tour de la 5e génération de Classe C de faire ses débuts. Extérieurement, cette Classe C reste très proche de l'actuelle. Pas de révolution donc à attendre car elle ressemble toujours à une Classe S en réduction, même si quelques nouveautés sont bien présentes au niveau des projecteurs ou de la calandre. C'est surtout dans l'habitacle sont les plus évolutions sont les plus significatives. Contrairement aux Classe A et GLA ou GLB, pas de double dalle numérique, mais la Classe C innove avec une console centrale qui est occupée par un grand écran tactile. De base, il mesure 9,5 pouces. En haut de gamme, il fait 11,9 pouces. Il est orienté vers le conducteur. Ce dernier a face à lui une instrumentation numérique, dépourvue de casquette (10,25 pouces ou 12,3 pouces selon les modèles). Une nouvelle fois, Mercedes fait la différence par rapport à la concurrence.

Sous le capot, Mercedes généralise la micro-hybridation. En essence, on retrouvera les C 180 et C 200 de 170 et 204 ch. La C 300 reçoit un 2.0 litres de 258 ch. Pour le diesel, le 2.0 équipe les C 200 d, C 220 d et C 300 d de respectivement 163, 200 et 265 ch. Dans quelques mois, des versions hybrides rechargeables arriveront aussi bien en essence et en diesel.

Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se déroulera dans les Pyrénées et au Pays Basque au volant d'une Classe C220d qui va constituer la motorisation la plus vendue en attendant les versions hybrides rechargeables.