Mercedes dévoile la Classe E 53 AMG coupé restylée

Après la berline, en mars dernier, voilà le coupé. Mercedes étale dans le temps la présentation du restylage de la gamme Classe E, et les modèles les plus axés "plaisir" arrivent en dernier. La Classe E 53 AMG Coupé reprend les évolutions de la berline, à commencer par un tout nouveau volant multibranches similaire à celui que l'on retrouvera sur la nouvelel Classe S.

Sur le plan du design extérieur, la face avant reçoit de très légères modifications avec les feux plus "plats" et le bas du bouclier redessiné pour donner une impression de largeur accrue. A l'arrière, on retrouve les doubles sorties d'échappement en finition chromée. En option (dans le pack nuit AMG), il est possible d'avoir ces sorties en noir brillant. De nouveaux modèles de jantes 19 et 20 pouces à cinq branches sont présents au catalogue. Mercedes propose par ailleurs le Pack Carbon II avec des coques de rétroviseur et un déflecteur de coffre en carbone.

A l'intérieur, le plus gros changement vient du nouveau volant au design plus fin que précédemment. La sellerie sport mêlant similicuir/microfibre à surpiqûres rouges est semblable à celle de la berline et du cabriolet. Côté multimédia, la Classe E 53 AMG Coupé embarque la dernière version de l'environnement MBUX, qui intègre un profil d'affichage spécifique AMG à trois modes : "modern classic", "sport" et "supersport", qui met en avant le régime moteur. Le chronométrage sur avec les temps au tour est aussi présent.

Même moteur

Sous le capot, nous avons toujours le V6 3.0 turbo (à commande électrique) à microhybridation. Le moteur électrique (alternodémarreur) permet d'avoir un boost de 16 kW (22 ch) et 250 Nm. La puissance n'a pas bougé et reste à 435 ch tandis que le couple est à 520 Nm (sur une large plage de 1800 à 5800 tr/mn). Les plus exigeants opteront pour le "Driver's Package AMG" qui permet de grappiller quelques km/h de pointe : 270 au lieu de 250.

Le 0 à 100 est annoncé en 4,4 secondes et 4,6 secondes sur le cabriolet, les deux n'étant vendus qu'en transmission intégrale 4Matic, dont le profil peut varier pour offrir un typage propulsion.