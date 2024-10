Le début de carrière sera difficile pour l'Aceman

Le nouveau Mini Aceman est disponible en France en 4 niveaux de finition avec des packs par défaut qui varient en fonction de la motorisation sélectionnée, une véritable usine à gaz !

La version de base Essential à 33 550 €, embarque comme principaux équipements de série les feux avant et arrière à LED, les inserts noirs brillants sur la carrosserie, les jantes alliage de 17 pouces, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif, l’écran central tactile Oled de 24 cm, la navigation, l’accoudoir central avant, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, la surveillance des angles morts, etc.

La finition « Classic » + pack S (sur la version 184 ch), à partir de 37 300 € ajoute l’affichage tête haute, le chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, l’éclairage intérieur et les jantes alliage de 18’’.

La finition « Favoured » + pack M, à partir de 38 965 €, ajoute la planche de bord à revêtement textile, les sièges sport, le toit panoramique, les rétroviseurs et toit blancs, les détails extérieurs gris argent, les jantes alliage de 19’’.

La finition « JCW » pack M, à partir de 40 705 €, ajoute le volant sport, le kit carrosserie JCW avec détails extérieurs, les rétroviseurs et toit rouges et mes jantes alliage de 18’’.

Pack XS : sièges avant chauffants, modes de conduite, recharge des téléphones par induction, alarme.

Pack S : pack XS + accès mains libres, affichage tête-haute, feux de route auto.

Pack M : pack S + toit panoramique en verre, vitres arrière sustentées.

Pack L : pack M + navigation, hifi Harman Kardon, vision 360°.

Pack XL : pack M + conduite semi-autonome niveau 2, caméra à bord, siège conducteur électrique et massant.

Le point techno : un écran performant

La nouvelle interface Mini est implantée dans un nouvel écran tactile circulaire d’un diamètre de 24 cm. La partie supérieure contient des informations telles que la vitesse et l’état de charge de la batterie. Dans la partie inférieure on retrouve les éléments de « Navigation », « Médias », « Téléphone » et « Climatisation ». Toutes les autres fonctions sont accessibles via le menu de la même manière que sur un smartphone. Le bouton d'accueil permet, d’un simple clic, de revenir à l’affichage initial.