Le début de carrière sera difficile pour l'Aceman

L’Aceman reprend à l’identique les groupes motopropulseurs et les batteries (NMC) de la Mini électrique. A savoir un moteur de 184 ch (V-max limitée à 160 km/h) pour la version d’entrée de gamme Aceman E, associée à une batterie de 42,5 kWh (38,5 kWh de capacité nette). Cette version adaptée aux citadins offre une autonomie mixte (WLTP) de 310 km. Elle accepte des puissances de recharge plutôt standards dans la catégorie (11 kW/AC et 75 kW/DC).

La version SE, en l’occurrence celle de notre essai, offre une puissance de 218 ch et un couple maxi de 330 Nm. Sur le papier ces chiffres sont impressionnants. Dans la réalité, c’est un minimum pour déplacer l’Aceman, car le SUV britannique dépasse les 1 700 kg sur la balance. A titre de comparaison, une Clio du même format pèse 1 100 kg.

Dans les faits, pas de craintes à avoir. Grâce à une bonne valeur de couple, le SUV autorise des départs canons et des relances toniques sur les petites routes (le 0 à 100 km/h est expédié en 7,1 s). À tel point qu'il faudra se montrer vigilant sur sol mouillé où le train avant a tendance à se dérober. Il faudra aussi garder à l’esprit que la V-Max est limitée à 170 km/h, mais la maréchaussée s’en chargera à votre place.

Le moteur synchrone à aimants permanents est alimenté par une batterie de 54,2 kWh (49,2 kWh de capacité nette) qui lui permet d’atteindre les 400 km en une charge (cycle mixte WLTP : 406 km). En pratique, il faudra avoir le pied léger pour atteindre ce score ou se contenter de rester en ville. Dans cet environnement l’Aceman se montre sobre, consommant environ 15 kWh/100 km, garantissant un rayon d’environ 330 km. Au terme de notre parcours ajoutant des portions de routes et d’autoroutes, nous avons observé (sans pratiquer l'éco-conduite et avec le chauffage en marche) une consommation moyenne de 18,9 kWh/100 km, soit 270 km d’autonomie environ, ce qui s’avère décevant.

Aux adeptes de l’éco-conduite Mini propose différents niveaux de régénération allant de la roue libre à un niveau élevé et même adaptatif, mais il n’y a pas de système « One Pedal » (jusqu’à l’arrêt total). Ces réglages s’effectuent depuis l’écran central, ce qui s’avère peu ergonomique en roulant.

Un SUV plus adapté à la ville

On s'étonnait du faible écart (seulement 10 kWh) de capacité proposée entre les deux batteries. Cela s'explique par la plateforme. Mini est allée au maximum de ce qu'il était possible de placer en termes de cellules. L'objectif était d'atteindre les 400 km d'autonomie. Au regard des consommations réalisées, la petite batterie nous semble plus recommandable, moins chère et mieux adaptée à l'usage d'un Aceman. En effet, le nouveau SUV de Mini a bel et bien vocation à sillonner le bitume des grandes agglomérations plutôt que pratiquer l'itinérance.

Il en va de même pour les puissances de recharge. Celles de l’Aceman se placent dans les standards du marché pour la recharge à domicile (11 kW/AC) et dans la moyenne basse pour la charge rapide (DC) avec une puissance maxi de 95 kW, ce qui une fois de plus s'avère pénalisant lorsqu'il s'agit de rouler sur autoroute ou de réaliser de grands trajets.

Un peu plus haut perché et disposant d’un empattement plus long que la Mini Cooper, l’Aceman délivre davantage de confort. L’amortissement est ferme mais plus vivable. Quant aux sièges, ils sont plus moelleux tout en restant enveloppants.

On apprécie la compacité du SUV britannique taillé pour évoluer en ville. Dommage, son rayon de braquage est un poil long. Un rayon plus court aurait amené davantage d’agilité et notamment dans les manœuvres.

De manière générale, l’Aceman se veut un bon élève sur route, offrant une conduite dynamique et sûre en toutes circonstances. On apprécie sa très bonne insonorisation à haute vitesse et notamment celle des bruits de roulements.

La direction s’aseptise lorsqu’il s’agit de taquiner sur les petites routes quant au freinage alliant la récupération d’énergie, il ne remporte toujours pas nos faveurs. La sensation à la pédale est toujours déroutante et nécessite un temps d’adaptation.