Le début de carrière sera difficile pour l'Aceman

La concurrence : un nouveau marché

Le Mini Aceman débarque sur le marché des petits SUV électriques chics où l’on retrouve plusieurs nouveaux venus comme l’Alfa Romeo Junior, la Smart #1 et le Volvo EX30. Le premier conçu par le groupe Stellantis se veut plus accessible. Sa version 156 ch associée à une batterie de 54 kWh est vendue 37 700 € contre 40 000 € pour la Mini Aceman équipée de la batterie similaire. Le SUV transalpin est aussi plus grand donc logiquement plus logeable. La DS3 E-Tense, proposant les mêmes spécificités techniques que l’Alfa Junior conserve des tarifs haut perchés, avec un prix de départ à 42 300 €. Notez que ces deux dernières concurrentes peuvent profiter du bonus écologique. Sa concurrente la plus directe est la Smart #1. Elle présente la même stratégie. A savoir être conçue en Europe mais produite en Chine. A la différence, la Smart #1 propose une capacité de batterie plus importante (66kWh) pour moins cher : 38 815 €. En face on retrouve le Volvo EX30, plus cher, mais également plus puissant. Il propose en prime des versions à 4 roues motrices.

A retenir : plus adaptée à un usage urbain

L’Aceman complète l’offre citadine de Mini. Le SUV au gabarit très compact est davantage adapté à la ville où il répondra présent par ses volumes intéressants, sa faible consommation et son intérieur conçu pour passer le temps de manière ludique. En revanche a prix équivalent, on lui préfère la Smart #1 qui pour le même prix, offre un look tout aussi originale, un rapport prix/équipement plus favorable, une puissance de recharge plus élevée et surtout une batterie de plus grosse capacité.

Caradisiac a aimé

Le système multimédia performant

La consommation modérée en ville

Les tarifs en baisse

L'intérieur original

Le rapport habitabilité/encombrement favorable

Caradisiac n'a pas aimé

L'absence de bonus écologique

Les puissances de recharges DC decevantes

La consommation moyenne passable

Quelques plastiques bas de gamme